La poeta y gestora cultural Marisa Negri dictará charla sobre Olga Orozco en Alvear

La Biblioteca Popular Renovación de Intendente Alvear,se complace al invitar a la charla-Taller «Las Olgas», en adhesión al centenario del natalicio de la poeta pampeana Olga Orozco.

La experiencia poética convidará la expansión creativa y será emprendida por la poeta,docente y gestora cultural Marisa Negri. El evento se realizará el 20 de marzo en dos turnos:









Turno mañana: 8 a 12 hs.

Turno tarde: 13.30 a 17 hs.

La charla-taller involucra un costo que asciende a $200.

Marisa Negri se especializa en Educación por el Arte y Arteterapia,ha coordinado talleres de lectura y escritura y capacitaciones en escuelas, centros culturales, ferias del libro, etc. Recibió una beca de investigación del Fondo Nacional de las Artes para investigar sobre cultura isleña. Es secretaria de la Biblioteca Popular Genoveva y ejerce la docencia en el delta de San Fernando, donde reside.

Publicó los libros de poesía: Caballos de arena (Nuestra América, Bs. As.,2003), Estuario (Ediciones en Danza, Bs. As. 2008), Nautilus (Trópico Sur, Maldonado, Uruguay,2012), Las sanadoras (Ediciones en Danza, Bs As.2012), Hebra (La Gran Nilson, 2016). Participó de antologías en México, Chile y Uruguay.Trabaja en la obra de Olga Orozco, de quien ha publicado “El jardín posible”(antología poética, Ediciones en Danza, Bs As 2009), reeditada en Alemania en colaboración con Elfriede Plöger / Im Sonnenrad (Verlag ed. Frankfurt, 2010) ,“Yo Claudia”(obra periodística, Ediciones en Danza, Bs As 2012) y «Cantos a Berenice» ilustrado por Martino (En Danza, 2015).Coordina junto a Alejandra Correa desde 2010 el Programa Poesía en la Escuela con quienes ha editado Poesía en la Escuela (2011) Infancias (2012), Cómo leer y escribir poesía en la escuela (2014) y la Antología de poesía Pie firme sobre cálido cielo (2015) que recopila poemas de niños y jóvenes de todo el país.

Aguardamos la pronta confirmación de su grata presencia al contacto telefónico 2302-482255 o mediante correo electrónico a: bprenovación@gmail.com

