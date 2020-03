Ordenaron la liberación de Julio De Vido

El exministro de Planificación Federal cumple prisión domiciliaria desde el 13 de diciembre pasado.

Julio De Vido fue excarcelado por la causa Río Turbio, la única por la cual se mantenía con prisión preventiva, con arresto domiciliario. Además, fue condenado por la tragedia de Once, pero la sentencia fue apelada y al no estar firme, no se hace efectiva.









El 13 de diciembre pasado el Tribunal Oral Federal (TOF) 7 ordenó la excarcelación del ex ministro Julio De Vido, lo que implicó su salida del penal de Ezeiza a su quinta particular, porque le mantuvieron la prisión domiciliaria. Era por el caso de las supuestas coimas que registró en un cuaderno el chofer de Roberto BAratta, llamado por los medios hegemónicos como “el recaudador”.

Ahora, lo liberaron en la causa que se lo investiga por supuesta administración fraudulenta donde habría desviado 176 millones de pesos que debían dirigirse a la mina de carbón de Río Turbio

Con esta decisión judicial, podrá recuperar su libertad hasta la realización del juicio y / o la definición de la sentencia por el tren que se descarriló en Once.

