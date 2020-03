Tragedia de la Ruta 5: Los peritos coinciden en el exceso de velocidad de Hotz

El miércoles por la mañana se desarrolló la tercera audiencia del juicio al corredor inmobiliario, Esteban Hotz, por el choque en la Ruta 5, donde murieron seis personas.









Se juzga la responsabilidad del imputado en el siniestro que ocurrió el 25 de diciembre de 2018, en el que perdieron la vida Daiana Palacio, Franco Palacio, Gaudalupe Abascal, Isabella Rosotto, Gonzalo Palacio, Milagros Palacio.

Hotz está imputado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria, excedido en más de 30 kilómetros la velocidad máxima permitida.

En la jornada declararon dos peritos de importancia, el primero, Victori Irureta, aportado por la parte querellante, porque ratificó la versión del exceso de velocidad de Hotz, y el segundo, Húgo Rafael Álvarez, quien fue contratado por la defensa para explicar porque estaban mal los cálculos que hizo el perito oficial, Pablo Fuentes, para determinar en el informe final que el imputado conducía muy por encima de la velocidad permitida en la zona del choque, y marcar que la responsabilidad de la tragedia fue del conductor del auto donde viajaban las víctimas por tratarse de una maniobra antirreglamentaria.

Las partes involucradas tuvieron que repreguntar más de una vez para que se entendiera la explicación de los especialistas, y que además tuviera un correlato con lo dicho en la audiencia preliminar y el informe presentado.

De todas formas, Irurueta estimó la velocidad en 178 km/h, apenas unos km más que lo estimado por la pericia oficial de Fuentes, en 174 km/h; y Álvarez, perito de la parte defensora, calculó unos 120 km/h, menos que los otros pero de todas formas excedido en el límite permitido en esa zona de la Ruta 5. De todas formas, aclaró que el cálculo «no es válido» y que «es par estimar que habiendo tomado los valores reales, que no están en el informe de Fuentes, la velocidad hubiera sido menor», aclaró.

La primera en declarar fue una testigo aportada por la defensa. Luciana Lordi, la médica psiquiatra que atendió a Hotz en dos oportunidades. Esta dijo que el primer encuentro con Hotz lo notó «abrumado» y que presentaba «incapacidad para recordar los eventos» del día del choque. «Estaba en un estado de parálisis», acotó.

«Presentaba una amnesia parcial. Incapacidad para recordar los eventos de aquel día», dijo Lordi, y agregó: «Recordaba imágenes pero no podía relatar todo». Dijo que este manifestó que «sabía que venía circulando, un auto dobló en U y luego no pudo recordar más nada».

La médica manifestó que «la única vez que lo noté angustiado fue cuando se enteró de la muerte de los nenes que iban en el auto».

«Evidenció desgano, insomnio, y si bien quería racionalizar todo, había una angustia contenida», dijo de su primer encuentro con Hotz.

La segunda vez mencionó que éste manifestó «preocupación» por su situación judicial y la médica lo derivó a tratamiento psicoanalítico, al que concurrió dos veces. El 7 de enero y el 1 de febrero de 2019. Pero allí también presentaba incapacidad de reconstruir los hechos. «Tenía una resistencia a contar todo», dijo Lordi y contó que Hotz «mostró una estructura rígida de pensamiento, reservado, queriendo salir adelante por su cuenta, y no tenía rasgos impulsivos, al contrario, mas bien sumiso».

Luego de esto relató que Hotz se sintió «abrumado, con culpa y vergüenza» y contó que se fue a La Plata producto del «hostigamiento» que sintió en Santa Rosa. Allí también continuó con tratamiento psicológico.

El abogado querellante, Mario Aguerrido, le preguntó si era posible que olvidara detalles del día de la tragedia en relación a lo que había dicho antes de entrevistarse con ella y la profesional presentó sus dudas sobre esa posibilidad.

En segundo lugar declaró Victor Irureta, el experimentado perito en accidentología al que acudió la querella. El especialista dijo que de acuerdo a los cálculos de velocidad, en base al principio de conservación de los movimientos, «el Mercedes Benz iba a 178 km/h» cuando impactó al Peugeot 206, en el que se trasladaba la familia Palacio. A su vez, aclaró que las medidas pueden variar en escaso rango, al señalar un «margen de error del 10%».

Según Irurueta, las cuentas «dan menos de medio segundo» entre el choque y la rotación del Peugeot. «Nadie me puede decir que eso no es un choque violento», manifestó.

Por otro lado, sostuvo que el Peugeot «no traía una velocidad significativa». De hecho planteó que «la huella que muestra el vehículo está frenado al momento del impacto». «Esto no quiere decir que no hubiera estado en movimiento, pero esa velocidad no era importante para el caso», desestimó.

Especificó que el ángulo de incidencia al momento de la embestida del Mercedes Benz de Hotz al Peugeot 206 «era casi de 90°», y que el segundo vehículo «tenía las dos ruedas delanteras sobre la doble linea amarilla». Y que el choque del Mercedes es transversal «casi como si hubiera chocado contra una pared», graficó y expuso un video del programa europeo de evaluación de automóviles, donde se ve a un vehículo idéntico al que manejaba Hotz embistiendo una objeto con en el mismo ángulo y como coinciden con las deformaciones de ambos vehículos.

Luego respondió algunas preguntas de ambas partes, durante las cuales manifestó diferencias con los análisis realizados por los otros peritos.

A su vez, la defensa le preguntó si existía la posibilidad de que Hotz pudiera salir ileso a la velocidad que las pericias indican que conducía e Irureta respondió que «si», citó casos de referencia para decir que «no se trata de un evento extraordinario», y además aclaró que el Mercedes Benz «es uno de los vehículos más seguros del mundo».

Durante la jornada declaró también el perito contratado por Hotz, el ingeniero electromecánico Hugo Rafael Álvarez, también dedicado a la accidentología, para analizar el informe de los peritos de la AIC, Pablo Fuentes y Mauro Rossi.

También hizo un informe propio basado en datos de la pericia oficial, a la que catalogó de tener «graves errores», sobre todo el informe final de Fuentes, con quien fue más duro: «Me cuesta pensar que un licenciado (Fuentes) haya cometido un error matemático que no tiene ni un alumno de tercer grado», comparó.

Álvarez sostuvo en su informe que «hubo muchos errores», sobre todo en los cálculos estimados por Fuentes, y reparó sobre la recolección de las pruebas de las huellas que hizo Rossi. «No hay acotaciones, no están individualizadas correctamente».

El ingeniero dijo que la cita de Fuentes que ubica al Mercedes circulando durante 54 metros con las ruedas frenadas posterior al impacto «es falso”. En ese sentido, diferenció entre que «no hay huellas de frenado» aunque si existen «derrapes y marcas de goma».

Además dijo que el cálculo por el que llega Fuentes a la velocidad de los 174 km/h «es falso», puesto que «la hace sin ninguna constancia técnica». «No justificó porque va a esa velocidad el MB y no dice como llega a eso».

Volviendo sobre las huellas, dijo que «deben ser medidas convenientemente porque se habla de huellas de frenado en algunos tramos y no aparecen, no están».

«Fuentes hizo una suposición directa de cual es la velocidad del vehículo. Pero no calculó la velocidad con que el 206 sale, sino que la estima. Debería haber explicado el cálculo. Esto no está en el informe pericial de fuentes».

Álvarez recalcó que Fuentes «supuso que el auto fue frenado, pero no hay posibilidad de que el conductor pudiera pisar el freno» y citó como una de las variables intervinientes, la activación del airbag.

Consultado por el abogado de defensor, Jorge Salamone, sobre si se trataba de una maniobra «previsible» la del Peugeot 206, el especialista respondió que «no es previsible», como si lo había señalado Fuentes. «Puede serlo, pero 40 metros antes, no en el sitio del choque», explicó.

A su vez sostuvo que Hotz «no tuvo tiempo» para evitar el choque. «Si consideramos que la frenada corresponde al automotor, hubiera tenido alrededor de 1 segundo. Pero sino no tuvo tiempo de hacer nada», manifestó.

Respecto de la señalización en el lugar, dijo que el cartel de máxima 60km/h, es «precautorio» para el cruce que se produce en la intersección de la Ruta 5 y Ruta 7.

Consultado por Salamone sobre la prioridad de paso y las causas del accidente, respondió que la prioridad era del Mercedes Benz y que la responsabilidad del choque la tuvo el Peugeot 206 «es totalmente imprevisible que un automotor que está en la banquina, pasando el sector permitido, vaya a ingresar a la ruta», dijo Álvarez y acotó «fue una maniobra temeraria».

-Salamone: ¿Hay evidencias de que tuviera activada la luz de giro?

-Tengo mis dudas. Ante semejante golpe creo que se hubiera cortado.

-Aguerrido: ¿Considera que preimpacto el Mercedes frenó?

-Hay una huella de 6 metros, muy tenue, que la tomo como del Mercedes porque Rossi lo hizo en su informe. Pero me parece difícil y no lo puedo asegurar.

Otro testigo aportado por Hotz fue el comerciante local, Claudio Alejandro Nemi, quien le alquila a Hotz una propiedad de su padre.

Nemi relató que ese día viajaba a la Ciudad de Buenos Aires y que sobrepasó a Hotz a 120 km/h, aproximadamente a 2 kilómetros de donde después se produjo el siniestro.

Al finalizar su viaje se enteró de la noticia y se comunicó por teléfono con el padre de Hotz el mismo día. «Lo había pasado minutos antes del accidente. Pensé me podría haber pasado a mi», manifestó.

Consultad por la defensa, dijo que la ruta ese día «estaba transitada» y que recordaba que iba a 120 km/h porque siempre maneja a esa velocidad o más. Sobre su opinión a que velocidad debía ir Hotz, el testigo estimo que «a unos 110 km/h».

Nemi no pudo recordar el total de vehículos que sobrepasó y que circulaban en ese momento en la Ruta 5.

Consultado por el tiempo que tardó en llegar a Bs.As. dijo: «Llegué alrededor de las 18 horas». Había sobrepasado a Hotz mas o menos en horas del mediodía.

El juicio continuará el miércoles 9 de marzo, con la formulación de los alegatos de cada una de las partes. Antes, el lunes 7, habrá una inspección judicial con las partes que intervienen.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios