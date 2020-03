Ajedrez: Saitúa frenó a Llanos y dejó el Abierto de Verano al rojo vivo

El ajedrecista Guillermo Saitúa frenó la marcha ganadora del juvenil Joaquín Llanos, por la 6ta. fecha del Abierto de Ajedrez de Verano y abrió una incógnita grande para dilucidar quién será el ganador del torneo.

Las partidas de la anteúltima fecha del abierto se disputaron íntegramente el miércoles 4 de marzo desde las 21:00 hs. y observó intensos duelos ajedrecísticos.









La partida que acaparó todas las miradas fue la que disputaron justamente Llanos -que usó piezas blancas- y Saitúa. Transcurrió por los carriles de una Defensa Siciliana variante Grand Prix y Saitúa logró equilibrar la posición estando un poco mejor en el comienzo del juego. El medio juego se tornó inestable debido a las múltiples posibilidades tácticas que existieron y en el momento crucial del juego Guillermo no continuó correctamente dejando en manos de Joaquín la ventaja que se tornó decisiva.

Saitúa frenó la marcha del líder Llanos

Cuando parecía que Llanos se llevaba la victoria, cometió un serio error que fue aprovechado por su rival y lo dejó sin chances debiendo inclinar el rey por primera vez en el torneo.

Con este resultado, el juvenil aún puntea la competencia pero ahora tiene dos escoltas -el propio Saitúa y Javier Fernández- a tan solo media unidad de diferencia, con un juego por jugarse.

También aprovechó el traspié del puntero, Javier Horacio Fernández, que venció a Hugo Tarancón en una gran partida de ataque. Javier deberá enfrentar y ganarle a Saitúa en la última fecha y esperar que Llanos no gane, para pelear por el primer lugar de las posiciones.

Los demás resultados de la 6ta. y anteúltima fecha fueron los siguientes:

Juan Rossi obtuvo el triunfo frente a Roberto Ampudia; Sergio Baudino cayó derrotado a manos de Paulo Villa; Antonio Fernández venció en gran forma a Nelson Flores.

También cosechó una victoria Raúl Rautenberg que prevaleció en el duelo frente a Tiago de la Cruz Raful. Lo propio hizo Jeremías Laborde ganándole a Miguel Ángel Pumilla.

Mauro Llanos derrotó a Oscar Moreno; y Adolfo Olguín sumó un punto por la ausencia de su rival de turno Matías Báez.

Las posiciones quedaron de esta manera:

1° J. Llanos 5 pts.; 2° J. Fernández y Saitúa 4,5 pts.; 4° Villa y Rossi 4 pts.; 6° A. Fernández, Tarancón y Rautenberg 3,5 pts.; 9° Ampudia, Flores, Laborde y Baudino 3 pts.; 13° M. Llanos 2,5 pts.; 14° Pumilla, De la Cruz Raful y Olguín 2 unidades; 17° Moreno 1 punto y 18° Báez 0,5 pts.

La próxima fecha (7° y última) se realizará el día lunes 9 de marzo desde las 21:00 hs. en El Círculo:

Villa vs. J. Llanos; Saitúa vs. J. Fernández; A. Fernández vs. Rossi; Tarancón vs. Rautenberg; Flores vs. Baudino; Ampudia vs. M. Llanos; Olguín vs. Laborde; Moreno vs. De la Cruz Raful; Pumilla vs. Báez.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios