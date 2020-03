Horacio di Nápoli y las denuncias contra el comisario Bazán: “sigue en el cargo, estamos a expensas de una investigación”

El ministro de Seguridad de La Pampa confirmó en su cargo al comisario David Bazán, luego de las denuncias por amenazas de una periodista en Eduardo Castex. Ante la sucesión de hechos delictivos, solicitó a la comunidad que hagan las denuncias correspondients.

Presente en el lanzamiento del Plan Estratégico Provincial de Energía, el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, se refirió a la ola de delitos en Santa Rosa y una denuncia de amenazas del comisario David Bazán a una periodista de Eduardo Castex.









Horacio di Nápoli, se refirió a los recientes hechos delictivos en Santa Rosa y los pedidos de más seguridad y patrulleros. “Sí, hay hechos, me han informado que se han esclarecido algunos y otros no, todo en referencia a las denuncias que se hacen, porque hay gente que no va a denunciar”.

“Que la gente no vaya a denunciar, es un error. A nosotros nos sirven las denuncias para saber si estamos trabajando bien o mal, en el esclarecimiento o no de hechos. No se pueden investigar algo que no está denunciado”, dijo a Plan B.

Consultado sobre los últimos hechos denunciados públicamente, di Nápoli dijo que “deben estar las denuncias o algunas denuncias. Si un ciudadano se presenta y dice que denunció y no pasó nada, hay que buscar los resultados en Fiscalía. La policía recibe la denuncia, investiga y eleva esa investigación al fiscal de turno”, explicó.

“Si el vecino quiere saber qué pasó con su denuncia, tiene que ir a la fiscalía. Tal vez se está investigando un hecho, el fiscal actúa de oficio cuando recibe una denuncia de la fiscalía, trabaja la investigación con la policía. El resultado de eso lo tiene un fiscal, no es que la gente tiene que ir a la fiscalía a ver qué pasó con su denuncia”, agregó.

—¿Hay un registro de la cantidad de damnificados por las estafas telefónicas?

—Sí hay un registro en las fiscalías, pero no sabemos la cantidad de damnificados. Hay una cantidad de intentos que no llegaron a consumarse, por eso alertamos a todo el mundo.

—¿Es un modus operandi que se repite en el país?

—Sí, esto un call center de delincuentes.

—¿Qué pasó con la mujer periodista que denunció a un oficial en Eduardo Castex?

—Hizo la denuncia ante el fiscal general Máximo Paulucci. Nosotros estamos a expensas de lo que resuelva el fiscal y atentos a lo que está pasando. La colega periodista hizo la denuncia, estoy esperando a ver qué resultado dan las investigaciones. No soy el órgano competente para resolver esto.

—Hubo un hecho público respecto al comisario Bazán, con una cadena de WhatsApp diciendo que lo echaran, porque ya había denuncias contra esa persona que ahora denunció la periodista…

—Sí, todas las averiguaciones que hicimos para confirmar a Bazán, no había ninguna en Fiscalía. Averiguamos en varios lugares y por eso quedó confirmado. Pero eso no quita que los resultados de las investigaciones de ahora, con la colega de ustedes, sean otros.

—¿Para el ministerio es un buen comisario, usted no ha tenido problemas con él?

—Yo personalmente no. Cuando la colega de ustedes va a denunciar a una fiscalía, no es el órgano competente el ministerio de Seguridad para removerlo. Estamos a expensas de una investigación general que está haciendo el doctor Paulucci.

—Pero la posibilidad de separarlo de cargo, ante sospechas por denuncias, la facultad la tiene el ministerio…

—Sí, la Jefatura y el Ministerio. La decisión de confirmarlo en el cargo es del ministerio y hasta ahora sigue confirmado en el cargo.

