Kohan , dengue y coronavirus: “cada uno de nosotros tiene que estar informado, no alarmado”

El titular de la cartera de Salud dijo que se aislaron los tres presuntos casos de dengue en la provincia y que se trató de personas que estuvieron en zonas de contagio. Pidió tranquilidad a la población.

El ministro de Salud, Mario Kohan, se refirió a los tres casos de dengue en La Pampa, de un gendarme y una niña en General Acha y otro caso en la capital pampeana y manifestó que se ha puesto en marcha el operativo correspondiente. “Se trata de la contención, el aislamiento del paciente, aún con sospecha, porque tardan los métodos de laboratorio, pero hay un nexo epidemiológico, como es el caso de haber viajado a una zona endémica, donde hay circulación del mosquito y viral”.

“El mosquito introduce con la picadura el virus y ya uno tiene que actuar. Hoy se hacía el operativo en Santa Rosa, de aislar al paciente en su domicilio y es están ligando las nueve manzanas, donde vive el paciente”, dijo a Plan B.

En el caso de General Acha, Kohan confirmó que el gendarme, por su trabajo estuvo circulando en la zona endémica. “Estuvo en Formosa y no sé si en Paraguay también, con el mosquito infectado, se transmite el dengue”, agregó.

Consultado sobre si se está trabajando desde el gobierno provincial para que el mosquito no llegue a las personas, Kohan dijo que “no se tiene que tomar como un éxito que el hecho de impedir que el virus ingrese y esto alcanza también al COVID-19 (Coronavirus). Eso es imposible, pensar eso es fantasioso, esperemos que por la razón geográfica o los tiempos demore mucho o por lo menos que llegue lo menos posible. Y si llega, el éxito está en poner en marcha los operativos que corresponden”.

“En el caso del dengue, todo lo que hay que hacer es evitar que el mosquito se reproduzca en La Pampa, por eso se pide descacharrizar, que no haya neumáticos en cualquier lugar, una tapita que junte agua, las larvas se desarrollan. El trabajo es que no haya mosquitos y por suerte no hay mosquitos transportando el virus en la provincia. Si aparece un paciente que tiene dengue y un mosquito que no tiene dengue, lo pica, se lleva el virus, eso lo pasa a otro”, agregó.

“Tenemos que hacer medidas efectivas, evitar el desarrollo de las larvas, aislar al que pueda tener el virus para que no aumente la capacidad de contagio y luego, cuando se habla de fumigar, la gente se vuelve loca y dice si fumigan la casa de al lado, porque no fumigan la de mi tío. El protocolo es fumigar nueve manzanas y no más, no sirve fumigar en toda la ciudad, es irracional”, dijo.

“He escuchado algunas críticas y se mofan de acciones del ministerio de la Nación. ¿Qué sentido tiene que se haga una declaración jurada si se baja de un avión? Sí tiene sentido: hay algo que todos vamos a tener que entender: por suerte para ustedes, la salud no depende de los médicos, la salud depende de la organización social, la sociedad tiene tanta responsabilidad. Por eso, cuando se pide vaciar recipientes, descacharrizar, todo lo que se pide, es tal cual”, agregó.

—En algunos lugares vaciaron el agua de las fuentes…

—No le voy a dar esa respuesta, tal vez corresponda, pero es difícil que pueda estar ahí la larva. El tema es donde se estanca el agua. Todo lo que se le pide a un sujeto que viene de una zona endémica, es que haga una declaración jurada. Acá la sensibilidad más grande para evitar los problemas es que cada uno de nosotros esté informado, no alarmado. Si tengo dolor de garganta, vengo de la zona endémica, inmediatamente voy al sistema de salud.

Dentro de no mucho tiempo, cuando empiece la circulación viral de la Influenza, vamos a tener muchos pacientes que van a tener síntomas parecidos. Hay que recordar que el virus de la Influenza, en Estados Unidos, mató 15.000 ciudadanos americanos, entre ellos 150 niños. Es más severo que el COVID-19 y esto es cambiante, hasta ahora no teníamos casos de COVID-19 y ya contamos con uno, esto será así.

