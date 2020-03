La CPE confía en acercar posiciones con el gobierno por compensaciones a las cooperativas

Desde la entidad solidaria indicaron que los montos ofrecidos por gobierno se acercan bastante, pero ponen en discusión que en las compensaciones se incluya a la tarifa social, al ser una variable económica que no depende las cooperativas. “Vamos a llegar a un acuerdo”, dijo su presidente, Alfredo Carrascal.

El presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad, Alfredo Carrascal, confió en llegar a un arreglo con el gobierno provincial, por las compensaciones para las cooperativas con el objetivo de mantener la sanidad finaciera, debido al congelamiento tarifario eléctrico hasta el 30 de junio.









“Estamos en un periodo de ajuste, de idas y vueltas. Hemos hecho algunas observaciones. Entendemos que la propuesta del gobernador se acerca mucho a las expectativas de las cooperativas. Las observaciones tienen que ver con plazos de desembolso, con la incorporación de las tarifas sociales, se está discutiendo eso y confiamos que vamos a llegar a buenos términos y a la mayor brevedad”, dijo a Plan B.

Consultado sobre si el monto es suficiente para las cooperativas, Carrascal afirmó que se acerca. “Lo que aleja un poco que se meta en eso la tarifa social. Pero bueno, entendemos que se podría llegar a un acuerdo a la brevedad, si podemos ajustar algunas partes”, afirmó.

“La tarifa social es una variable que no manejamos y cuando el gobierno plante que dentro del fondo que nos va a dar esté esa tarifa social, para nosotros es preocupante, porque son montos que no manejamos. Pueden ser muchos, pueden ser pocos y quedaríamos atados a una política de la que las cooperativas hemos quedado afuera, porque no manejamos herramientas para controlar a quién se la da o no”, explicó Carrascal.

“Otro de los puntos en los que no acordamos tiene que ver con que los desembolsos sean al principio menores y más grandes al final, eso nos complica un poco. Si se pueden formalizar esos aportes y que en esa formalización quede claro que son por los meses que hemos tenido déficits, como octubre, noviembre, diciembre, nos permitirá mejorar la ecuación económica, más allá de que esos dineros ingresen a las cooperativas”, dijo.

—¿Cuál es el déficit que tienen por mes?

—Estábamos teniendo alrededor de seis o siete millones mensuales. El año pasado cerramos con un déficit de 55 millones y este año nos encaminábamos a 80 o 100, si no había una compensación.

—¿Se cubre ese déficit?

—Creo que el Estado reaccionó rápidamente. Al tener tarifas congeladas y los insumos básicos que aumentan como mano de obra, insumos eléctricos, compensaciones salariales, se anunció el congelamiento y dijo que le iba a poner el hombro a las cooperativas, ya que el convenio de concesión plantea que el ente concedente debe garantizar mediante las facturas, el equilibrio financiero. Si ese equilibrio se pierde, tiene que venir el auxilio del gobierno.

—¿La calidad del servicio está garantizada?

—Sí. En eso hemos priorizado siempre la calidad del servicio y los derechos laborales, eso no cambia.

