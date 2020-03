Pan y Rosas adhiere al paro y movilización de mujeres: “La deuda es con nosotras”

Mediante un comunicado de prensa, desde Pan y Rosas adhirieron a las actividades que se desarrollarán el lunes 9 en la capital pampeana.

El comunicado completo consigna lo siguiente:

Este 8 de marzo conmemoramos otro día internacional de la mujer. En todo el mundo se preparan grandes movilizaciones. ¿Cómo es el panorama en nuestro país?









El primero de marzo el presidente Alberto Fernández hizo público que presentará un proyecto por el derecho al aborto. Pero las mujeres, que venimos movilizándonos desde hace años por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ya tenemos un proyecto. Y es el que apoyamos. Es el proyecto que desde hace ocho años viene presentando la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal. Ese es nuestro proyecto, lo ganamos en la calle, y si no es ley, es solamente por el accionar de los dinosaurios del Senado, los gobernadores, los jerarcas de las Iglesias. Por eso llevamos también una exigencia clara, que también instalaron las pibas en la calle: la inmediata separación de las Iglesias y el Estado, porque no puede ser que esa institución oscurantista siga teniendo poder sobre la vida y la salud de las mujeres.

Mientras tanto, las condiciones laborales, a raíz de la exigencia del FMI, se resienten cada día más. Hace días dio comienzo el inicio del ciclo lectivo, pero, aunque el gobierno quiso hacerlo pasar como un comienzo normal, la realidad demostró que hay once provincias que no iniciaron normalmente las clases, en todo el país, y que organizaron enormes movilizaciones. Y, aunque en nuestra provincia se hayan iniciado las clases el día 2 de marzo, la ola de calor impacta sobre la infraestructura edilicia que demuestra las malas condiciones de higiene y salubridad para soportar temperaturas de más de 30 grados. Niñxs que se desmayan, que le sangra la naríz, falta de agua, falta de agua refrigerada, aulas con más de 30 alumnos. En educación pública hay desinversión en infraestructura, salarios que no alcanzan la canasta familiar, estudiantes que abandonan la escuela para trabajar precariamente y familias que pierden su empleo. La escuela no está exenta de ninguno de las problemáticas que afectan en forma directa a millones de familias trabajadoras. En Argentina, somos 1.300.000 trabajadorxs de la educación, de lxs cuales el 75% somos mujeres y el 50% sostén económico de la familia.

Pero marzo también trajo noticias de más femicidios en el país. Cinco mujeres muertas más, que se suman a la lista de más de sesenta, desde que comenzó el 2020. Por eso es necesario la creación de refugios, casas y créditos para las mujeres más vulnerables, acceso al trabajo, a las licencias laborales, a un sueldo que al menos sea igual al costo de la canasta básica familiar; el derecho a que se garanticen las leyes que deberían asistir a las mujeres y a sus hijes, como la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que fue sancionada en 2009 pero sigue sin contar siquiera con el presupuesto necesario para que se aplique. La plata para la realización de estas medidas está, pero no están destinada para esto sino para pagar una deuda fraudulenta bajo la exigencia del Fondo Monetario Internacional.

A las mujeres nadie nos regaló nada. Todo lo que hemos conseguido ha sido con lucha, y saliendo a las calles. Pero debemos ser concientes que la única forma de conquistar nuestros derechos es movilizarnos de manera independiente de los Gobiernos de turno, organizando toda esa fuerza de miles de mujeres que gritaron Ni Una Menos , luchan por el aborto legal, en cada lugar de estudio y de trabajo, y por defender los derechos de las mujeres.

Desde la agrupación de mujeres, Pan y Rosas de La Pampa adherimos y convocamos al Paro, Movilización y actividades previstas para el día lunes 9 de marzo.

