Superliga anunció que no habrá coronación este fin de semana

El trofeo no podía viajar a Tucumán. Tampoco podía estar en La Bombonera. Lo que sí, al estar ubicado en las oficinas del ente de Puerto Madero, estaría a minutos de auto de la cancha de Boca y podría llegar sin problemas si el Xeneize se corona campeón.

Pero Superliga decidió que, aunque Boca sea campeón, mañana no habrá ninguna coronación. Desde Núñez hubo llamados clamando por «igualdad» y considerando que si el trofeo sí podía llegar a La Boca pero no a Tucumán no la habría.

Ante este escenario, desde Puerto Madero se decidió que la coronación se hará el primer partido de Copa de la Superliga que juegue el campeón como local, sea como sea la combinación de resultados del sábado. Si es River, será el próximo 14 de marzo, ante Atlético Tucumán. Si es Boca, esperará un poco más: el domingo 22 de marzo, cuando reciba a Central Córdoba.

En caso de haber una final (River pierde y Boca empata), la coronación se hará luego de la final entre ambos, que podría disputarse el 14 de marzo, pero en cancha neutral.

