Torroba no para y criticó la medida de las entidades agropecuarias

El diputado provincial de la UCR, Francisco Torroba rechazó las retenciones y criticó el paro que lanzaron entidades agropecuarias por el aumento a un sector del campo. Como productor, adelantó que no se sumará a la protesta, que consideró apresurada a solo cuatro meses de gestión de Alberto Fernández.

Consultado por la prensa en el acto de apertura del III Encuentro de Patrimonio Inmaterial y el II de Tejedoras Patagónicas, Torroba evaluó que desde que se instalaron las retenciones, es difícil suprimirlas. “Las impuso Cristina Kirchner, las retiró Macri y después las termino reinstalando”,, recordó.









“La retención no va a tener efecto económico en esta cosecha. Si en la próxima. Tiene que hacer la ecuación, recaudan 350 millones de dólares más pero me cae la producción, no cambia el problema”, evaluó.

“Hay un sector que es el sojero, está llevando a todo el sector agropecuario a un paro. En un momento en que gran parte del país tiene problemas de sequías, con lo cual la no comercialización de la invernada o el gordo de inferior calidad, como puede ser la vaca, va a tener un contraste”, afirmó.

“Sería apresurado avanzar en un paro en estas circunstancias. Un gobierno que no tiene todavía cuatro meses y en segundo lugar las condiciones climáticas. Lo que sí, para un sector del agro, este cultivo, sale de producción”, opinó.

“En el caso de La Pampa, hay zonas pseudo marginales que se van a volcar a otra producción. En el departamento Quemú Quemú y Alvear, con un régimen de lluvia más importante, los números van a ser más finos pero creo que van a seguir en producción”, opinó Torroba. “Hay que buscar otra forma de manifestarse ante esto”, dijo en referencia a la negativa de la patronal agropecuaria.

—¿Usted como productor va a parar?

—No, porque digamos que cuatro días no impacta, el que tiene que comercializar hacienda o cargar granos a puerto, los va a cargar antes o después. Es un paro simbólico. Esto no va a tener impacto económico ni va a generar desabastecimiento.

—¿La segmentación de retenciones afecta a todos los sectores?

—Las retenciones afectan a todos los sectores, pero está claro que ya hay dos gobiernos que no han prescindido de las retenciones. Lo que hay que ver cómo no bajar la producción ni los rindes.

—¿Igual sigue siendo negocio producir?

—Buen tema, hubo producción récord de trigo con un sistema fiscal totalmente diferente. Las que puso Cristina favorecieron a la molinería y a los exportadores.

