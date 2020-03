Ajedrez en El Círculo: volvió De Marzi y se apoderó del Prix Semirrápido de marzo

Anoche viernes se disputó la 3ª fecha correspondiente al mes de marzo, del circuito Grand Prix de Ajedrez de Partidas Semirrápidas y Diego De Marzi ganó de manera contundente con 6,5 puntos sobre 7 partidas jugadas, invicto.

A la cita se congregaron 15 jugadores de distintas categorías y edades. Disputaron una entretenida competencia nocturna, que concluyó pasada la medianoche.

Se realizó por sistema suizo a 7 fechas con un ritmo de juego de 12 minutos más 3 segundos de adicional por movimiento, desde el comienzo mismo del juego.

El derrotero de De Marzi fue el siguiente: arrancó con un triunfo frente a León Albornoz, venciendo en la 2da. fecha a Paulo Villa. Luego hizo tablas con Joaquín Llanos, para luego vencer consecutivamente a Nelson Flores, Guillermo Saitúa, Javier Fernández y Mariano Petrelli consecutivamente.

Lo escoltaron el juvenil Joaquín Llanos que obtuvo 5,5 puntos, completando el podio Guillermo Saitúa con 5 unidades.

Las posiciones finales fueron las siguientes:

Recibieron premios en efectivo los 4 primeros de la tabla de posiciones, mientras que también tuvo su reconocimiento en metálico el valor destacado de la 2da. categoría Matías Báez.

Por su parte, la directiva del Club Social El Círculo reconoció a León Albornoz como infantil destacado de la escuelita del club, y a quien se le entregó un trofeo.

La próxima fecha del Prix (4ta.) se disputará el sábado 4 de abril desde las 15:30 hs. en la sede social de la entidad pampeana.

El lunes concluye el abierto de verano

Este lunes, desde las 21:00 hs. concluirá el muy reñido Abierto de Ajedrez de Verano, que tiene como líder a Joaquín Llanos secundado por Guillermo Saitúa y Javier Horacio Fernández.

La competencia que ha despertado mucho interés observará los siguientes encuentros:

Villa vs. J. Llanos; Saitúa vs. J. Fernández; A. Fernández vs. Rossi; Tarancón vs. Rautenberg; Flores vs. Baudino; Ampudia vs. M. Llanos; Olguín vs. Laborde; Moreno vs. De la Cruz Raful; Pumilla vs. Báez.-