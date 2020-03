Ardohain salió a bancar el lockout de las patronales rurales

El diputado de Propuesta Federal, Martín Ardohain, respaldó el lockout convocado por las patronales rurales, contra la suba del 3% al derecho de exportación sobre la soja, anunciado esta semana por el presidente Alberto Fernández.

En respuesta a la medida del gobierno, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y la Sociedad Rural Argentina (SRA), bajo el sello de la Mesa de Enlace, convocaron al cese de la comercialización de granos por 4 días, a partir del próximo lunes. Por su parte, Federación Agraria Argentina (FAA) no adhirió, aunque dio libertad de acción a las asociadas.

Para el diputado proveniente del PRO, la medida adoptada por el gobierno «no conduce a resultados positivos». Así lo manifestó luego del anuncio de la Mesa de Enlace.

“El sector productivo no resiste más carga impositiva y aunque se establezca la segmentación de los productores, el mecanismo de la compensación no ha dado resultados en otras épocas. Este esquema no conduce a resultados positivos: seguramente más productores queden fuera del sistema productivo y disminuya bruscamente la inversión y la superficie sembrada para la próxima campaña», manifestó.









“En provincias como La Pampa, el campo es el principal dinamizador de la economía y eso tiene su impacto directo en otros rubros como transporte, insumos, comercios. En definitiva, en la vida misma de nuestros pueblos”.

“Al sector le asiste el derecho a reclamar y manifestarse como a todos los ciudadanos argentinos. Esta medida no constituye un ataque al gobierno como lo mencionó el Senador Parrilli ni mucho menos el campo es el responsable de la crisis. No comercializar durante cuatro días no generará desabastecimiento pero dejará a la vista el problema y la necesidad de ampliar la agenda en temas que involucran al sector agropecuario, a las economías regionales y también en la cadena agroalimentaria”, finalizó.

Hace poco Ardohain le puso el cuerpo a la protesta que hicieron los dueños de los campos pampeanos frente a la Secretaría de Ambiente, por la prohibición de la venta de agroquímicos en la provincial.

Cabe recordar que tras el incumplimiento de las cámaras empresarias de construir depósitos transitorios de bidones y el cumplimiento de las normas de manejo y limpieza de los mismos, Ambiente hizo valer la Ley y prohibió la comercialización de agroquímicos en toda la provincia.

Casi al mismo tiempo el gobernador, Sergio Ziliotto, anunció el envío de la Ley de Agroquímicos para su tratamiento en la Legislatura, la cual establece rangos a las áreas de fumigación. La legislación busca establecer una zona de amortiguación, que prohibe la fumigación a 500 metros por vía terrestre y de 3.000 metros por vía área, de las poblaciones rurales y áreas urbanas. Las asociaciones de ruralistas plantean que 100 metros en el caso de la terrestre y de 1.000 metros en el área, está bien.

Tras el reclamo, los patrones del campo realizaron una asamblea en la sede de La Rural de Santa Rosa, y definieron hacer una protesta sin tractores en la sede de Ambiente, en Av. Luro, de la que participó el diputado del PRO, Martín Ardohain: «yo siempre apoyé a los productores», dijo a este medio.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios