El MoFePa cuestiona a Torroba y rechaza las retenciones

En un comunicado de prensa el Movimiento Federalista Pampeano, criticó al Gobierno Nacional y apoyó un paro del campo. Además, criticó las declaraciones del diputado provincial, Francisco Torroba, que había dicho que “sería apresurado avanzar en un paro”.

Desde el MoFePa manifestaron su apoyo a los productores del campo ya que consideran que “el esquema de retenciones no es la manera de resolver los gastos públicos insostenibles de la política”.









Además, critican al Gobierno nacional por “cambiarle las reglas al campo” y sostienen que hay “dirigentes que opinan apresuradamente pidiendo no ser apresurados en las medidas, es al menos desafortunado”.

Cabe destacar que el presidente de la bancada de la UCR en la Cámara de Diputados de La Pampa, Francisco Torroba, había sostenido que “Sería apresurado avanzar en un paro en estas circunstancias. Un gobierno que no tiene todavía cuatro meses y en segundo lugar las condiciones climáticas. Lo que sí, para un sector del agro, este cultivo, sale de producción”, opinó.



Textualmente en el comunicado señalan lo siguiente:

Hay veces que ser prudentes es muy importante sobre todo cuando hay una sociedad cansada de las peleas infructuosas. Pero creemos, es necesario un paro del campo por las medidas adoptadas en su contra.

Apresurado es tomar medidas por parte del gobierno nacional, que vuelve a cambiar las reglas del campo y que no dice nada cuando personajes que jamás produjeron nada, y vivieron de la política tratan al campo como los traidores, como parásitos. Parece al menos extraño que no se diga nada para repudiar esos dichos contra la gente que produce y alimenta a su pueblo.

Si estuviéramos en la Cámara de Diputados seguramente desde el MOFEPA hubiéramos pedido un repudio contra estos energúmenos.

¿Somos todos argentinos, o solo hay patriotas del lado de estos muchachos patoteros?

¿Realmente creen que es el campo el enemigo a quien hay que exterminar y ahora si van a vengarse de lo que no pudieron hacer en el pasado?

¡Escuchar a dirigentes que opinan apresuradamente pidiendo no ser apresurados en las medidas, es al menos desafortunado!

Desde el MOFEPA apoyamos las medidas del campo porque consideramos que el esquema de retenciones no es la manera de resolver los gastos públicos insostenibles de la política, que producen tanto daño desde hace tantas décadas.

El gobierno desea que haya inversiones y producir para conseguir respaldo en dólares y les hipotecamos sus ingresos a quienes lo consiguen cambiando las condiciones de producción cada 6 meses, en actividades a cielo abierto donde muchas más veces los resultados son mediocres como ocurrió el año pasado donde se perdió la cosecha fina en su totalidad.

Hay un socio que no colabora, que solo pide para un fondo que no funciona. Es el gobierno que no hace bien su trabajo.

Háganse cargo de bajar el gasto público, el déficit fiscal y dejemos que la producción se multiplique, que les vaya bien a los que arriesgan, porque de ellos se desprende el trabajo genuino y no de la política.

Háganse cargo de que el problema es que sostienen un estado ineficiente, que dilapida los ingresos que se genera con producción.

No es un problema del campo el que tenemos. Es un problema político de un gobierno que busca nuevamente un enemigo, y así nunca habrá salida.

