Hugo Tarancón se quedó con el IRT Ciudad de General Pico – Sub 1700

Durante el fin de semana pasado (6 al 8 de marzo) se desarrollaron en la ciudad de General Pico dos torneos IRT válidos al ránking ELO internacional de la FIDE.

Contó con la organización del dirigente Pablo Horacio Ruiz y fueron dirigidos por el Árbitro Internacional Enrique Asensio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El santarroseño y socio del Club Social El Círculo Hugo Manuel Tarancón se quedó con el primer lugar de la tabla de posiciones tras obtener 5,5 puntos sobre 6 posibles invicto.

Lo siguió en el 2° lugar el oriundo de Huinca Renancó (Provincia de Córdoba) Marcelo Alí que consiguió media unidad menos que el campeón.

Completó el podio otro jugador del Círculo: Raúl Roberto Rautenberg que cosechó 4,5 puntos.

Además de los premios en efectivo que consiguieron, también clasificaron a la Final del Argentino Amateur (Sub 1700) a disputarse sobre el mes de noviembre con sede a confirmar.

El torneo se desarrolló por sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 60 minutos más 30 segundos de adicional por movimiento desde el comienzo de la partida.

La tabla final de posiciones fue la siguiente:

1° Hugo Tarancón 5,5 puntos; 2° Marcelo Alí 5 pts.; 3° Raúl Rautenberg 4,5 pts.; 4° Diego Santos (Rojas Pcia. de Bs. As.) 4 pts.; 5° Carlos Emparan (Rojas Pcia. de Bs. As.) 3,5 pts.; 6° Alberto Zito (Olavarría Pcia. de Bs. As.) 3,5 pts.; 7° Antonio Fernández (Santa Rosa) 3,5 pts.; 8° Máximo Santarossa (Gral. Pico) 3,5 pts.; 9° Camila Gette (Gral. Pico) 3 pts.; 10° Carlos Santos (Rojas Pcia. de Bs. As.) 2,5 pts.; 11° Ezequiel Báez (Gral. Pico) 2,5 pts.; 12° Lucio Centenari (Gral. Pico) 2,5 pts.; 13° Diego Bos (Gral. Pico) 1,5 pts.; 14° Lucas Botti (Gral. Pico) 1,5 pts.; 15° Ulises González (Gral. Pico) 1,5 pts.; 16° Pedro Martínez (Gral. Pico) 0,5 pts.; 17° Juan Palmieri (Gral. Pico) 0,5 pts.; 18° Agustín Yacomuzzi (Gral. Pico) 0,5 pts.

Por su parte y en la Categoría Sub 2000, el vencedor resultó ser el oriundo de Salliquelló – Pcia. de Buenos Aires Víctor «Zorro» Carrizo quien ganó un torneo disputado por sistema americano (todos contra todos) obteniendo 4 puntos sobre 5 posibles.

Lo siguió el profesor de la escuela de ajedrez del Círculo Juan Rossi que obtuvo 3,5 unidades, completando el podio el piquense Pablo Ruiz con 3 puntos.

Las posiciones finales quedaron de esta manera:

1° Víctor Carrizo (Salliquelló) 4 puntos; 2° Juan Rossi (Sta. Rosa) 3,5 pts.; 3° Pablo Ruiz (Gral. Pico) 3 pts.; 4° Rodrigo Gutiérrez (UOM – San Luis) 2 puntos; 5° Laureano Zili (Pergamino Pcia. de Bs. As.) 1,5 pts. y 6° Sofía Bontempi (Junín Pcia. de Bs. As.) 1,5 pts

