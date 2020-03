Voces de estudiantes en el 8M: “me molesta el ‘feliz día’ cuando en realidad no se festeja nada”

La celebración de los Días Internacionales dan la oportunidad de sensibilizar al público global acerca de temas relacionados con cuestiones de interés. En este caso, en el Día internacional de la Mujer, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, quisieron destacar voces de estudiantes que dan cuenta de un camino de construcción de una Facultad más igualitaria, inclusiva y diversa, tanto hacia adentro como hacia afuera.









Sin duda, el mundo ha logrado avances, pero aún falta un largo camino por recorrer para alcanzar la igualdad de género exigida a nivel mundial cada 8 de marzo. El cambio en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, como en muchas otras instituciones educativas, no se trata solamente de grandes pasos o saltos, sino de la manera en que caminamos, pensamos, planificamos y actuamos todos los días con el objetivo de generar un impacto genuino. Esto es lo que puede generar un efecto dominó que beneficie a todas las personas que nos integran, que nos dan identidad.

Docentes, no docentes, estudiantes y graduadas de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, buscarán un año más despertar las conciencias de sus pares. En este caso, queremos destacar la voz de estudiantes de nuestras carreras, la voz de mujeres que transitan sus estudios superiores en el marco del derecho a la educación y reflexionan sobre los avances logrados. Mujeres de diversas edades y perfiles que luchan por más cambios y alientan a las personas, sus compañeros, compañeras, docentes y autoridades a conocer más y mejor sobre la problemática de las mujeres para así, continuar actuando de manera responsable y comprometida.

Las voces de las estudiantes

Verónica está terminando la carrera de Contador Público Nacional y la Tecnicatura Universitaria Administrativa Contable Impositiva y al preguntarle sobre el 8M expresa: “creo que es clave la lucha de las mujeres por más derechos, por el acceso a nuevos lugares. Las demandas actuales son muy importante en todas las temáticas, y lo hacemos por nosotras y por las generaciones futuras. Así como las mujeres de siglos atrás lucharon por nosotras, hoy es el momento para que nosotras luchemos por las del futuro”

“El perfeccionamiento que una va haciendo en el trayecto educativo y sobre todo en el universitario nos da herramientas para poder ayudar a quién nos necesite, y tener mayos conocimiento de las problemáticas de género, la formación es permanente y estoy agradecida de esto. Además, si bien las instituciones a veces son un poco más lentas con los cambios, la Universidad en los últimos años ha accionado para incorporar mujeres en distintos espacios, y sobre todo ha posibilitado que integren lugares de poder que eran ocupados por hombres. Esto sin duda, permite que nuestro género se exprese cada vez más, que nos acompañemos y que la empatía nos una”, continúa.

“Desde mi lugar, siempre pienso en cómo ayudar y como poder estar cuando nos necesitamos, eso es algo que se aprende, que se practica. Algo clave es el acompañamiento que hay entre las mujeres, veo que eso es cada vez más fuerte, que nos tenemos entre todas, que nos apoyamos y nos ayudamos. Sé que estas problemáticas no se solucionan de un día para el otro, pero vamos por buen camino. Saber que marzo lleva más femicidios que días pareciera decirnos que no tenemos que bajar los brazos”, finaliza verónica.

Seila es estudiante de Abogacía de la Facultad y dice: “Este 8 de marzo me interpela desde un lugar muy distinto al de años anteriores, tiene que ver con un proceso de deconstrucción y construcción personal. Si bien comprendo que cuando nos dicen “feliz día”, no lo hacen con mala intención, tendríamos que borrar esa frase dentro del día internacional de la mujer. No queremos que nos digan “feliz día”, sino que dejen de matarnos, humillarnos o atacarnos, que tengamos las mismas oportunidades reales y se nos reconozcan los mismos derechos. Desde este lugar, y especialmente en este año que marzo más femicidios que días, tenemos que pensar la problemática de le violencia de género existe y hasta que el Estado no accione, nada va a cambiar, porque ya no alcanza con salir a la calle”.

Continúa: “La carrera que elegí me dio muchísimas herramientas para comprender mejor la problemática. Cuando entré a la Facultad, no sabía mucho del tema, no conocía desde cuándo tenemos nuestros derechos como mujeres o dónde estaban consagrados. Y esto es fundamental para poder luchar. Saber que nuestra igualdad de oportunidades está consagrada en la norma más importante que tenemos: la Constitución Nacional y en acuerdos internacionales que la contienen. No necesitamos más leyes, sino que el Estado tome las riendas y aplique todas las que existen en materia de violencia de género, y que también dé sanciones ejemplares para que dejen de ocurrir las atrocidades e injusticias a nuestro género”.

“Poder distinguir entre el deber ser y el ser, es lo que me moviliza cada día. El deber ser es muy lindo, muy ideal y bonito. Y el ser es doloroso, el ser de hoy es que todos los días muere una mujer en nuestro país, el ser es que carecemos de igualdad de condiciones. Estas herramientas me las dio la Facultad, la carrera de abogacía y estoy agradecida de esto”.

Seila cuenta que participa proyectos en el área del Derecho Penal, desde ese espacio destaca que se está trabajando mucho y agradece poder seguir aprendiendo y formarse y construirse con perspectiva de género dentro de la justicia penal, con el objetivo claro de proteger a la víctima. Esta formación que Seila menciona, considera que será clave para la transformación social que poco a poco sucede, ya que el poder judicial es uno de los poderes más importantes que tiene el Estado.

“El Día internacional de la mujer me lleva a la reflexión”, dice Sofía, estudiante de Abogacía y agrega: “Es una fecha en la que me planteo y replanteo muchas cuestiones como mujer. Mirar hacia atrás y ver las conquistas y avances que hemos logrado como mujeres en materia de derecho, y también mirar hacia adelante y ver el gran, extenso y difícil camino que nos queda por recorrer si queremos vivir en una sociedad más justa e igualitaria, y libre de violencias. Me molesta el “feliz día” que nos dicen como si fuera algo bonito y romántico cuando en realidad no se festeja nada. Históricamente es un día de lucha, y hoy en marzo de 2020, en Argentina es un día de luto, porque en nuestro país, en lo que va del año han matado una mujer cada 26 horas. Esto no puede ser motivo de celebración”.

“Estudiar abogacía me ha dado la posibilidad de comprender que le Derecho es una de las herramientas fundamentales para el cambio y para poder lograr vivir en una sociedad más igualitaria”, finaliza Sofía.

El 8 de marzo tiene el origen en la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos. Viene de un hecho profundamente doloroso: del asesinato, por parte de su patrón, de mujeres costureras en Estados Unidos que exigían mejores condiciones laborales. Es por esto que el 8 de marzo no se festeja, se conmemora una lucha. Gran parte de las mujeres estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, se ve interpelada por el 8M y reúne junto a otras para hacer más visible su lucha; pero sus reclamos están presentes en cada clase, en cada aula, en cada paso que dan de su formación. Por último, vale mencionar que muchas de ellas dan cuenta de que existe una amenaza significativa de reversión de los logros feministas que tanto esfuerzo costó conseguir y eso las une aún más.

