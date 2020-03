Ardohain defendió el derecho del campo a reclamar

El diputado provincial por Propuesta Federal hizo público su apoyo al lockout patronal de las entidades agropecuarias y el cese de comercialización por cuatro días.

“Yo lo que dije que todos los sectores tienen derecho a reclamar. En el paro del campo, hay mucha crítica en los medios y yo digo que todos los ciudadanos argentinos tienen derecho a reclamar por lo que consideran ilegal o injusto. El campo tiene derecho a reclamar, igual que otro sector”, dijo al ser consultado por Plan B.









—¿No es apresurada la medida del sector?

—Eso lo analizará cada uno. Nosotros estamos en La Pampa, en una zona que no es sojera. Yo no me metí en ese tema, lo que dije es que todos tenemos derecho a reclamar. Lo que yo veía en todos los medios, que cuando el campo tomó esta medida, era un ataque. Así como defendemos a otros gremios, docentes, o lo que sea, cuando el campo también reclama, creo que hay que escucharlos.

—Hay sectores que han cuestionado la medida, Buzzi, la UATRE, el propio diputado Francisco Torroba…

—Por eso, digo, no hago hincapié si es justa o si era el momento. Lo que digo es que la gente reclama, la gente tiene derecho a reclamar cuando cree que hay una injusticia, lo que defiendo es el derecho a reclamar.

—Pero hacer un paro de comercialización, afecta a las arcas del Estado Nacional y tienen implicancia en todos los ciudadanos y ciudadanas argentinas…

—Ese es otro tema. No voy a entrar en si es justo o no, defiendo el derecho a reclamar de todas las personas.

—¿Cree que fue injusto el aumento a las retenciones y la presión impositiva?

—La presión impositiva para todos los sectores, no solo para el campo, es muy grande para Argentina, le pasa a cualquier pequeño productor, comerciante. Producir en Argentina es muy difícil. Cada uno sabe la presión que tiene y si puede laburar o no.

A nadie le gusta parar o hacer movilizaciones de ningún tipo. Cuando la gente se mueve y reclama, por algo es. Defiendo el derecho a reclamar, por eso estamos en democracia y por eso la bancamos. Después si la medida es justa o injusta, lo dirán las entidades o la misma gente.

—¿Cree que hubo un cambio de actitud entre la gestión de Macri y la de Fernández por parte de las entidades rurales, a tres meses de gobierno?

—Hoy la presión impositiva es muy grande, lo mismo que con el Sircreb. Después cada uno dirá si es justo o no.

