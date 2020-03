Martín Ardohain y el Sircreb: “lo que reclamamos es la salida automática y la devolución de montos actualizados”

El diputado provincial de Propuesta Federal, Martín Ardohain, destacó la decisión de Sergio Ziliotto de impulsar modificaciones al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias –Sircreb- en el marco de una reunión que mantuvo con miembros de la Unión Industrial de La Pampa.

Ardohain destacó que el mandatario pampeano haya puesto el tema en la agenda pública. “Eso demuestra que el trabajo en conjunto, con organizaciones, luego de reuniones con Colegios de Contadores, productores y comerciantes y un reclamo muy importante era el del Sircreb. Hace muchos años que se viene reclamando y con satisfacción vemos que el Gobernador lo pone en agenda”, destacó el legislador de Propuesta Federal.









“Esto es una gran satisfacción porque el Sircreb perjudica mucho al comercio, a los comerciantes y si queremos dinamizar la economía, vamos por buen camino”, agregó a Plan B.

“Lo que queremos es con la misma facilidad con que se entra al Sircreb, el día que no se debe más, ese individuo pueda salir rápidamente. Hay gente que no debe nada y el estado le sigue reteniendo durante un año”, dijo.

—¿Este cambio es una decisión de Ziliotto o de la Cámara de Diputados?

—Se lo vamos a plantear al ministro Franco, lo vamos a charlar bien. Lo queremos tratar en la Cámara de Diputados. No sabemos cuáles serán las modificaciones que planteará el gobernador. En eso no fue claro. Hace más de diez años que el tema no se trata y es un reclamo constante de la producción. Que esté en agenda, ya es un logro.

—¿Cómo se ingresa al Sircreb?

—Se ingresa por una deuda en Ingresos Brutos, por un Convenio Multilateral, con personas en domicilio en distintas provincias. Es un sistema rápido para el Estado cobrar, ya que hay una deuda, se cobra. Podemos debatir si es legal o no que tengas una deuda y el Estado se quede con una transferencia tuya. Lo que reclamamos es la salida automática y la devolución de montos actualizados.

Hay gente que tiene una retención muy importante, de 50.000 o 100.000 pesos en un pequeño comercio, que es mucha plata y te queda eso congelado durante un año. Lo que se reclama es la salida automática, cuando no se tiene más deuda, la devolución y actualización de los montos.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios