Tres años de prisión efectiva a un taxista por violencia de género

Lucas Emanuel González, un taxista de 29 años, fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, por resultar autor de los delitos de lesiones leves calificadas por la relación de pareja preexistente; en concurso real con lesiones graves calificadas por la relación de pareja preexistente, en concurso material con amenazas simples. Los hechos en perjuicio de una expareja fueron valorados en el contexto de la ley 26485 de Protección Integral de las Mujeres.

La sentencia fue rubricada por la jueza de control santarroseña, María Florencia Maza, a partir de un acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal Marcos Hernán Sacco, los defensores particulares Omar Gebruers y Alejandra Lezcano López –luego reemplazados por Gastón Gómez–, el imputado y la propia víctima, que participó del proceso en calidad de querellante particular y estuvo representada por la defensora oficial Paula Arrigone.









Más allá de que la prisión sea efectiva, las partes convinieron además que González sea obligado a realizar un tratamiento psicoterapéutico. Maza incluyó esa solicitud en la parte resolutiva del fallo como una regla de conducta a cumplir.

¿Cuáles fueron los hechos probados? El 4 de enero pasado, el acusado comenzó a discutir con su expareja, tornándose agresivo. En esas circunstancias, golpeó a la mujer con tres sillas en su hombre izquierdo, dañó un futón y luego arrojó maderas contra el pecho de ella.

La víctima quiso huir por una puerta trasera, pero el taxista se lo impidió y continuó golpeándola, con patadas en todo el cuerpo. Luego le dijo que iría a buscar un arma a lo de su hermano y le pegaría un tiro.

Además a González se le atribuyó que en reiteradas oportunidades –antes de esta denuncia– ya había agredido físicamente a la damnificada. En una ocasión debió ser asistida en un hospital público porque le había fracturado el tabique de la nariz. Ella adujo que no denunció al imputado porque la vigilaba permanentemente y le había expresado: “si me denuncias, yo soy policía; ya sé cómo son las cosas, sé dónde pegar, a mí no me va a pasar nada”.

