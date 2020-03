 El Banco Nación creó la Comisión de Género, Diversidad e Igualdad: “hay que estar a tono con esta época”

El anuncio se realizó durante una jornada de capacitación para difundir los alcances de la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela referida a igualdad de género y violencia contra las mujeres, a la que asistieron más de 250 empleados y empleadas del Banco.

Del encuentro participaron la directora del BNA, Cecilia Fernández Bugna, la diputada nacional y secretaria de Derechos Humanos, Genero y Diversidad de la Asociación Bancaria, Claudia Ormaechea; el vicepresidente del BNA, Matías Tombolini; el vicepresidente segundo, Fernando Sánchez; el gerente general, Juan José Fragati, directores, autoridades y gerentes de todo el país.









“Esta lucha es una lucha cultural. Y lo cultural es lo más difícil de cambiar. Esto se cambia con principios, actitudes y normas. Solo con voluntad no va a ser posible. Necesitamos normas. Queremos convocar, discutir y tomar nota de cuáles son nuestros problemas. Tenemos una sociedad machista, por lo que hay que tomar decisiones para superarnos. Necesitamos tener un Banco que sea equitativo, inclusivo y solidario hacia afuera y hacia adentro. Necesitamos un banco feminista”, sostuvo Hecker.

El funcionario destacó que «no solo hay que transformar al Banco Nación, por cuanto transformándolo seremos partícipes del cambio de una sociedad más inclusiva y equitativa. Hay que estar a tono con la época y entender que este Banco tiene que transformarse y ayudar a transformar a la sociedad. El Banco será un actor activo en transformar a la sociedad».

Por su parte, la directora del BNA, Cecilia Fernández Bugna, destacó que «las acciones y políticas que queremos anunciar nos toca muy profundamente. Para nosotros, y nosotras, es una jornada cargada de mucha significación y emoción. Esperamos abrir un nuevo capítulo dando respuesta a muchas demandas que vienen latentes y no encontraron respuestas hasta ahora. La violencia es cotidiana, verbal y no solo física. No queremos ni podemos aceptar más. Somos un banco público, con lo cual hay que ser muy cuidadosos sobre cómo nos relacionamos con la comunidad”.

Fernández Bugna subrayó que «la Comisión de Género, Diversidad e Igualdad trabajará para terminar con cualquier discriminación, haciendo efectiva la equidad en la vida laboral. Llegó el momento de decir basta y generar nuevas condiciones de trabajo y nuevas formas de relacionarnos con la comunidad».

«Hay que tratar a todas, todos y todes con respeto. No puede ser un problema ser mujer, gay, tener la piel media negrita. El Estado está comprometido a promover que se termine con este tipo de desigualdades», sentenció.

Asimismo, la diputada nacional y secretaria de Derechos Humanos, Genero y Diversidad de la Asociación Bancaria, Claudia Ormaechea, afirmó que «es un privilegio poder reflexionar con ustedes lo que significa trabajar para erradicar todas las formas de violencia, particularmente el tema de feticidios. Marca una tendencia, ya que vivimos en una sociedad en la que una mujer muere cada 12 días”.

“Sufrimos discriminaciones a diario. Nos pusimos al hombro como organización esta tarea, sin claudicar aunque nos implique muchas tensiones puertas adentro. Estas injusticias y discriminaciones deben erradicarse. Hay que luchar por la igualdad de oportunidades, como hoy no ocurre”, concluyó Ormaechea.

Durante el encuentro, se llevó a cabo una capacitación realizada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que estuvo a cargo de la subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales del Ministerio, Diana Broggi, y de la economista feminista, Lucìa Cirmi Obon, responsable de las políticas de cuidado del mismo organismo.

En la jornada, se trataron los siguientes objetivos:

Ø Dar a conocer el marco normativo internacional y nacional vinculado a género, diversidad y violencias. Tipos y modalidad de violencias en base al género.

Ø Incorporar herramientas teórico-conceptuales para identificar los procesos que dan origen a la desigualdad de género

Ø Sensibilizarse sobre las múltiples relaciones de poder entre los géneros que se traducen en obstáculos al ejercicio pleno de los derechos.

Ø Reflexionar sobre la necesidad de promover modos de organización institucional y políticas del sector con perspectiva de género.

