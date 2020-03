La Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como una pandemia

Hay 118.000 casos y 4.291 muertos en 114 países, de acuerdo al último parte del organismo. La OMS no declaraba una pandemia desde 2009, con la gripe A.

En Argentina ya son 19 los casos de COVID-19 en Argentina, de los que ha fallecido uno. Además, hay 38 casos sospechosos de estudio y 111 personas que están siendo controladas porque han estado en zonas de contagio recientemente.

La Pampa. Ana Bertone, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de La Pampa, confirmó que hay cerca de veinte personas aisladas por Coronavirus en La Pampa, de localidades como Santa Rosa, General Pico o Intendente Alvear, entre otras.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este miércoles al coronavirus como una pandemia luego de que se confirmaran 4.291 decesos a nivel global y la presencia de la enfermedad en 114 países, informó el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en la ciudad suiza de Ginebra.

«Hemos evaluado que el Covid-19 puede caracterizarse como una pandemia», aseguró Tedros, y agregó que «describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer».

El director general de la OMS precisó que «nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus»

Según informó, de los 118.000 casos de Covid-19 reportados a nivel mundial en 114 países, más del 90% están radicados en solo cuatro países, y dos de ellos, China y Corea del Sur, tienen epidemias en un «declive significativo».

Unos 81 países no reportaron ningún caso y 57 países reportaron 10 casos o menos, precisó.

