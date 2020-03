Maquieyra apoyó el reclamo de los productores que protestaron a la vera de la ruta

El diputado nacional de Cambiemos por La Pampa, participó de la Asamblea Nacional de Productores Autoconvocados realizada en San Nicolás para conmemorar los doce años de la resolución 125 y reclamar “por la presión fiscal que sufre el sector”.

El Diputado, Martin Maquieyra, acompañó a los productores y apoyó la convocatoria “esperando que se escuche la opinión de todo el interior del país. A pesar del día se sumaron muchas personas para acompañar al campo. Agricultores, ganaderos, tractoristas, consignatarios, contratistas rurales se manifestaron frente a Expoagro para realizar el reclamo y transmitirle su postura a la mesa de enlace”, resaltó Maquieyra.









La caravana del norte llegó ayer al mediodía y fueron recibidos por los productores de San Nicolás y zonas aledañas, que los esperaron a un costado de la ruta, con tractores y casillas, en las cercanías del predio de Expoagro. Durante la tarde entregaron volantes al público que ingresaba a la muestra y a la noche hubo acampe y choripaneada.

“Esperamos que se escuche la opinión de todos los integrantes del sector. El campo es el motor de toda la Argentina y es importante que se gobierne acompañando, no atacando con medidas extremas que los desfavorezcan. En el caso de nuestra provincia, no solo se suma la presión fiscal de la retención sino también la lejanía a los puertos que implica hasta un 10% más en los costos. Si el sector no produce esto complica la cadena de las demás pymes y servicios, desde talleres hasta comercios. Los productores no están en contra de pagar impuesto, sino de que la carga sea tan alta que les impida seguir produciendo.”, finalizó Martin Maquieyra.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios