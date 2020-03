Condenan a un joven a 5 años de prisión por dos robos con arma blanca

El juez de audiencia de juicio de General Pico, Marcelo Pagano, aceptó el acuerdo de un juicio abreviado y condenó a un hombre 26 años a 5 años de prisión “por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de “robo agravado por el uso de arma, dos hechos”.

En la causa se presentó un acuerdo de juicio abreviado al que arribaron el fiscal Damián Campo, el defensor particular Jerónimo Altamirano y el imputado, Brian Ricardo Sosa, quien admitió su culpabilidad. Los dos damnificados, al ser informados sobre la firma del acuerdo, prestaron su conformidad.









Las pruebas aportadas en el acuerdo permitieron al juez dar por probado dos hechos diferentes.

El primero ocurrió el 5 de septiembre de 2019, cuando Brian Ricardo Sosa ingresó a un domicilio de esta ciudad, mientras su propietario se encontraba dormitando en una de las habitaciones, quien al escuchar ruidos se incorporó en su cama siendo sorprendido por el acusado quien a punta de cuchillo le exigió que le entregara dinero. Ante ello el damnificado le manifestó que todo su dinero se encontraba en el interior de su auto, por lo que el imputado tomó el teléfono celular de la víctima y lo encerró en el interior del baño, cerrando la puerta con llave y quitando el picaporte del lado interior, para finalmente retirarse del lugar previo sustraer de la gaveta del auto del damnificado la suma de $ 5.000, junto con documentación personal y del rodado.

El segundo hecho ocurrió el 27 de agosto de 2019, cuando la damnificada se encontraba atendiendo la despensa que funciona en su domicilio de ésta ciudad, y en ese momento se presentó Brian Ricardo Sosa, vistiendo con gorra color negra, su rostro tapado con un camperón de algodón, con pantalón de jean color azul, con guantes tipos de albañil color blanco, el cual a punta de cuchillo la agarró del cabello y la llevó hacia la habitación, mientras le manifestó “…donde tenés la plata, me dijeron que tenías mucha, quédate acá no salgas…”. El acusado, al no encontrar dinero en la habitación, dejó encerrada a la víctima en dicho recinto y transcurridos unos minutos la víctima oyó que el imputado salió del comercio. Al salir de su encierro, la damnificada constató que le había sustraído un celular; una billetera la cual contenía su DNI, carnet de conducir y tarjeta de crédito y la caja registradora completa, con un total de $3000 en su interior.

El juez Pagano argumentó en su sentencia que el delito de “robo agravado por el uso de arma-dos hechos” queda configurado “ya que en ambos casos el acusado esgrimió un arma blanca para lograr los desapoderamientos“.

Respecto a la pena a imponer el juez expresó que “la judicatura se encuentra limitada por el pedido de pena solicitado en el acuerdo”. Como circunstancia atenuante el juez tuvo en cuenta la juventud del acusado, y como circunstancias agravantes la existencia de un antecedente condenatorio “ lo cual implica la nula disuasión que tal condena ha tenido en el encartado, la pluralidad de hechos y las características personales de las víctimas (ambas mayores de 65 y 64 años (…) , siendo que uno de ellos posee importantes limitaciones físicas a consecuencia de un problema de salud) que facilitó su accionar delictivo”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios