La están por desalojar: Una mujer asegura que fue “estafada” con la compra de una vivienda del IPAV

Irma Ríos envió una carta a este medio para contar su situación. Dice haber compradoi una vivienda y que tiempo después, la vendedora, le inició un juicio por usurpación.

“En abril de 2018 Irma Ester Santillán me inicia demanda por desalojo por usurpación de la vivienda ubicada en Convención Provincialista, casa 319, de la cual ella es la adjudicataria”, dice en la nota enviada a este medio.









“La vivienda no fue usurpada sino que fue, lisa y llanamente una estafa a mi buena fe. Recibos de pago firmados por Santillán por $ 10.000 del 6/03/2018 y otro de $ 5.000 del 11/03/2019 donde dice claramente ‘en concepto de pago total por venta inmueble ubicado en calle Convención Provincialista casa 319. Cesión de derechos y acciones sobre inmueble firmada por ambas partes y firmas certificadas por ante escribano público”, aseguró.

Además firmó un “compromiso de escrituración de vivienda por cesión de derechos y acciones, firmada por ambas partes y firmas certificadas por escribano público”. En el reclamo legal que hizo exhibió comprobantes de pago de cuotas “desde que me la vendió hasta la N° 15 cuando el IPAV me bloqueó la entrega de las facturas para pagar servicios a mi nombre como por ejemplo CPE, gas y televisión”.

Cuenta que la disputa se judicializó, donde el juzgado de Primera instancia de la Familia N° 4 y la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Minera, fallaron a favor de Santillán.

“Por eso en cuestión de días debo desalojar la vivienda que compré”, se lamentó.

La mujer contó que quiso expresar la situación en el IPAV pero no fue atendida. Pidió una inspección social y domiciliaria para “demostrar que soy residente del lugar indicado” y dijo que “esta operatoria de compra-venta no es una novedad ya que las mismas se han realizado desde hace muchos años y si existen, como dicen, irregularidades de parte mía, yo me pregunto porque habiendo tantas irregularidades el IPAV sigue considerando adjudicataria a quien está violando o transgrediend0 la cláusula 64 incisos «d», y «k», clausula 11 de tenencia precaria

“¿Por qué en este caso no se aplica el proceso de desadjudicación que está llevando a cabo la actual gestión? ya que cuenta con motivos más que suficientes para hacerlo”, indicó.

En otro tamo de la carta recibida por Plan B dice que “habré cometido la irregularidad de comprar la vivienda, sin saber que no se podía, pero desde que la habite puse todo mi esfuerzo para vivir bajo un techo digno, haciéndole ampliaciones y mejoras y sobre todo logrando ser un buen vecina, esa ha sido mi conducta de siempre”

“Lamentablemente he sido estafada en mi buena fe por esta persona que llamativamente está siendo amparada por la justicia y el IPAV”, denunció Irma Ríos.

Le pidió al “presidente del IPAV” que intervenga ya que se encuentra en “la desesperación de que en pocos días voy a quedar en la calle y la impotencia de no poder ser escuchada”, finalizó.

