Reclamo del Mo.Fe.Pa a la UNLPam por la distinción a Evo Morales: “Para cuando el reconocimiento a Ismael Amit”

El Movimiento Federalista Pampeano (Mo.Fe.Pa) recriminó a la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) que aprobó por mayoría el otorgamiento de Profesor Honoriario al expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, y planteó que tiene que ver con una cuestión ideológica de los consejeros superiores de la casa de estudios.

El Consejo Superior de la UNLPam, a pedido de la Comisión de Legislación y Reglamentos, aprobó por mayoría el otorgamiento del título de Profesor Honorario de la UNLPam a Evo Morales Ayma.

Desconocemos los considerados que motivan dicho otorgamiento y también la normativa de la Universidad que permite hacerlo.

Por definición un título honorario dado por una universidad, es aquel que se da a quien por sus años de labor docente, ha tenido importantes logros, tanto culturales como intelectuales que lo han hecho merecedor de dicho título.

Lo que para un docente ser reconocido como profesor honorario es todo un privilegio.

Para poder optar a este título, cada Universidad establece sus mecanismos de tramitación de solicitudes, para dicho nombramiento.

Está claro que el ex Presidente de Bolivia no fue profesor en nuestra Universidad, ahora, porque fue otorgado entonces? Por una cuestión de ideología de quienes les toca estar hoy en el Consejo Superior?. Independientemente de los méritos o no que tenga el señor Morales, que le permite llevarse dicho honor, de acuerdo a los mecanismos de tramitación de nuestra alta casa de estudios, creemos desde el Movimiento Federalista Pampeano, que nos da la oportunidad de reclamar el reconocimiento (NUNCA HECHO) por parte de la Universidad a quien fuera el fundador de la misma, el doctor Ismael Amit.

El creó la universidad en 1959, solamente existían 8 universidades en el país y en una provincia pos territorio donde todo estaba por hacerse.

Estadista, visionario, que tuvo La Pampa recién nacida, y debía desarrollarse. Vio la necesidad de una alta casa de estudios, que diera los profesionales que la provincia necesitaba.

Fue gobernador por un periodo real de 5 años y 4 meses, y puso en movimiento La Pampa. No vamos enumerar la obra de Amit, si hacerle notar una vez más al Consejo Superior, que la Universidad tiene gran deuda con su creador y está no pasa por una cuestión ideológica, como aparentemente por lo ante dicho, ocurre con la distinción a Evo Morales.

