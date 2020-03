Repudian charla de un médico contrario a la interrupción voluntaria del embarazo

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Pampa rechaza “enfáticamente la conferencia Derechos humanos de los más indefensos en el siglo XXI que dará Fernando Secin, médico urólogo, el próximo viernes 13 a las 10h en la Facultad de Ingeniería (General Pico)”.

“Manifestamos una profunda preocupación por el desarrollo de este tipo de actividades en nuestra alta casa de estudios, una universidad pública y laica. Lo rechazamos porque se trata de una persona que desinforma y muestra un desprecio explícito hacia los derechos de las mujeres y las personas gestantes”, señalaron.

“Tal como está enunciado en el artículo II del estatuto de la UNLPam, ‘La Universidad contribuye al desarrollo de la cultura, en el marco de una concepción humanista, mediante los estudios, la investigación científica y tecnológica y la creación artística. Difunde las ideas, los logros de la ciencia (…)’”, resaltaron.

“La presencia de Secin claramente se encuentra en colisión con dicho artículo, dado que sus argumentos expuestos en diferentes oportunidades nada tienen de científicos y van en contra de la adquisición de derechos. La Universidad, según su artículo IV ‘Es prescindente en materia ideológica, política y religiosa, asegura dentro de su recinto la más amplia libertad de investigación y de expresión, pero no se desentiende de los hechos y procesos sociales, políticos e ideológicos, sino que los estudia científicamente y procura aportar soluciones superadoras’”, agregaron.

“En este sentido, Secin, además de haber manifestado su rechazo total a la ley IVE, y de arrogarse la representación de “todos los médicos de la Argentina”, siendo que pertenece a una red de “médicos por la vida” que nuclea solo a mil personas en todo el país, ha incurrido en varias falacias, buscando imponer una moral acorde a sus propias creencias por sobre una problemática de salud pública”, acusaron.

“La ley IVE garantizará la práctica del aborto en un contexto seguro, no obligará a abortar ni buscará promover el aborto. La IVE será parte de un paquete integral de acceso a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos que el Estado debe garantizar como política de salud pública”, dijeron.

Luego enumeran:

1- Costos. Secin planteó que la legalización del aborto produciría un “descalabro en el sistema de salud pública”, “los recursos públicos no pueden estar asignados para matar”.

En la actualidad el sistema de salud recibe a las personas gestantes con las complicaciones derivadas de abortos inseguros, como por ejemplo el síndrome tricolor: blanco por la anemia producida por una hemorragia incontrolable, amarillo por la ictericia que significa que el hígado ha dejado de funcionar adecuadamente, y azul por la cianosis, cuando el organismo ya no puede sostener una adecuada oxigenación de la sangre.

Secin saca a relucir su título de médico, pero es un discurso carente de conocimiento científico actualizado, dado que utiliza conceptos antiguos como raspado quirúrgico y plantea que se necesitarán miles de quirófanos y materiales quirúrgicos para hacer frente a los abortos. Secín se expresa utilizando un lenguaje tremendista y realiza planteos irrisorios como: ¿qué diferencia habría entre “matar el chico adentro o fuera del útero”?.

Si Secin está tan preocupado por los costos económicos, la implementación de la IVE hasta la semana 14 implicaría el uso de misoprostol. Es decir, la persona gestante que DECIDE interrumpir su embarazo no deseado lo podrá hacer de manera ambulatoria, sin necesidad de internación, es un tratamiento medicamentoso. Secin arguye los altos costos que debería afrontar el Estado nacional y las provincias para el suministro del oxaprost y que este último, al venir mezclado con diclofenac, hace peligrar a personas alérgicas a dicho compuesto. Le informamos a Secin que esos costos justamente tienen que ver, por un lado, con el monopolio de la marca (oxaprost) en nuestro país por no estar la ley y por el otro, porque esa marca vende el misoprostol con diclofenac, en ese caso, de haber pacientes alérgicas se le saca dicho compuesto del comprimido de misoprostol. La ley IVE implicará tener la medicación adecuada según lo marca la Organización Mundial de la Salud.

La IVE GARANTIZARÁ LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CLÍNICA, INTEGRALIDAD Y RESPETO EN LA ATENCIÓN, porque en los cinco días que contempla la ley se propone un equipo que acompañe para que sea la PERSONA GESTANTE LA QUE TOME LA DECISIÓN.

Además, y en estrecha relación con lo anterior, Secin manipula de manera descarada las estadísticas, usa su posición de médico para realizar interpretaciones falsas acerca de las causas de las muertes maternas y minimiza el aborto como causa de muerte de personas gestantes. La causa de muerte materna o gestacional por aborto, por sí misma como causa única, separada de otras causas, es la que más impacta sobre la mortalidad materna. El 30% anual de las muertes gestacionales son causadas por abortos clandestinos. Según las estadísticas públicas, desde el regreso de la democracia hubo 3.300 muertes por abortos inseguros, de las cuales la mayoría provenían de sectores más vulnerables.

En relación directa con esto, Secin afirmó que “después de la legalización, el número de abortos aumentaría”. Está equivocado, porque justamente, la ley garantizaría el fin de la clandestinidad y la entrada formal al sistema de salud. Con lo cual, no solamente disminuirían las muertes de personas gestantes por abortos inseguros, sino que aquellas que DECIDAN EJERCER SU DERECHO, lo hagan de forma segura.

2- Objeción de conciencia individual. Secin afirmó que, de legalizarse la ley, se estarían “matando personas sanas”, “se va a permitir el aborto hasta el último día” y se preguntó “¿Qué vamos a hacer con los bebés que ya patalean en la panza?”. Estas aseveraciones no parecen de un profesional de la salud, dado que el proyecto de ley permite la IVE hasta la semana catorce de gestación y luego de ese plazo con las causales ya contempladas actualmente en el código penal vigente y el fallo FAL de la corte suprema de justicia de la nación. Un médico no puede decir que se permite abortar hasta el último día, porque eso es un parto, no es un aborto. Creemos que no es necesario explicarle la diferencia ¿no?

Si no está de acuerdo con practicar abortos porque no puede resolver un conflicto PERSONAL, la ley contempla la objeción de conciencia individual (porque las instituciones no tienen conciencia). Si el/la médico/ca no puede resolver el conflicto que sus creencias personales le plantean al momento de realizar un aborto, ello de ninguna manera puede ser un obstáculo para el efectivo ejercicio del derecho a la IVE. El/la medico/a objetor/ra debe asegurarse de que la persona gestante pueda interrumpir el embarazo no deseado. En otras palabras, los/las objetores/ras están contempladas, no así los/las obstaculizadores/as.

3- Desaparecidos. Secin se atrevió a utilizar la palabra “desaparecidos” al hablar de aborto: “De legalizar esta ley, ustedes [senadoras/es] también podrían ser responsables de que por primera vez en democracia se pretenda legitimar la desaparición de argentinos en manos de argentinos. Por eso los médicos les decimos dos cosas: rechazo total a la ley y de ninguna manera cuenten con nosotros para matar argentinos”. La comparación que hace Secin de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado durante la última dictadura militar y el ejercicio del derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su propio cuerpo es inaceptable.

