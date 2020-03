Sergio Ziliotto: “tenemos que ocuparnos. Responsabilidad social, no psicosis social”

El gobernador de La Pampa pidió tranquilidad a la población. “Si alguien tiene síntomas, llame a un teléfono y vamos a hacer el abordaje a domicilio”.

En conferencia de prensa, el gobernador Sergio Ziliotto se refirió al estado de situación del coronavirus en el territorio provincial.









Consultado sobre cómo se controla la llegada de cazadores extranjeros hasta los cotos de caza, Ziliotto dijo que “en primer lugar se controla con la llegada al país de vuelos directamente al aeropuerto. El ministro de gobierno está en contacto con la Fuerza Aérea, para ir determinando qué vuelos están llegando y además, estamos en contacto permanente con Migraciones para determinarlo. Inmediatamente llegan, están en cuarentena”.

“De todas maneras, hay un proceso previo. La enorme mayoría de ellos, entran a través de vuelos internacionales a Ezeiza, Córdoba y otros aeropuertos. Nosotros, en cierta manera reforzamos el contacto permanente con otros organismos.

—¿Han podido mantener reuniones con gente del cine, teatros, espectáculos deportivos?

—Estamos en contacto y estamos dispuestos a darle todas las medidas convenientes. Por eso apelamos a la responsabilidad social. No queremos prohibir por prohibir, sino que también esto sea algo consensuado. Dejamos librado a la responsabilidad social el tema de concurrir o organizar espectáculos masivos.

El doctor Kohan hablaba que esto era una organización social. No puede ser que todo sea responsabilidad del Estado y que tenga la necesidad extrema de prohibir. Creo que esto lo construimos entre todos y por eso apelamos a la responsabilidad social. Vamos a estar a disposición de todos los sectores sociales, de todas las entidades intermedias que organizan eventos para plantearles cuáles son los peligros y las recomendaciones que nosotros generamos. En esta primera etapa, luego en el análisis veremos si existió o no responsabilidad social y actuaremos en ese sentido, no nos va a temblar la mano.

—¿Qué va a pasar con el Banco de La Pampa, Registro Civil, Juzgados?

—Nosotros internamente tenemos que dictar las normativas. Hay que tener en cuenta qué personal está frente al público. Si hay persona que pueden tener más posibilidad de contagio, vemos de qué manera avanzamos. Estamos en una etapa de contención. Esto no amerita que mañana no tomemos otra decisión.

Cuando hablamos de masividad, hay una recomendación que es de la OMS. Es muy difícil de meritar planteamos el tema de contacto a menos de dos metros entre personas. Esa es una medida preventiva que tiene que ver. ¿Hay necesidades de trámites urgentes? Sí o no.

El Estado no te puede decir que no vayas al banco. Siempre el gobierno papá. Cuando el gobierno se equivoca, cargamos toda la culpa contra el gobierno. ¿Y la construcción social? Volvemos al tema de una persona que estuvo fuera del país. No puede andar alegremente por la ciudad, tiene que tener responsabilidad social. Están determinados todos los sectores del sector público para que ante una mínima sospecha, hay un número al que llamar, para que no vayan a los centros sanitarios públicos y privados. Si alguien tiene síntomas, llame a un teléfono y vamos a hacer el abordaje a su domicilio. Yo entiendo y, lamentablemente, en muchos lugares, están los televisores prendidos todo el día y cada vez hay más cantidad de chantas dando vuelta en la televisión argentina, explicando cualquier cosa. Tenemos que ocuparnos: responsabilidad social, no psicosis social.

Por su parte, Ana Bertone, confirmó que hay tres casos que están bajo el protocolo del coronavirus, como casos sospechosos. “Las muestras se derivan a Buenos Aires y estamos pendientes de los resultados.”

“La definición del caso sigue siendo todavía, la fiebre, el dolor de garganta, la tos y el nexo de un viaje. Hoy estamos en fase de contención y la enfermedad se sospecha en aquellos que tienen el antecedente de un viaje al exterior”, agregó Bertone.

—¿Cómo se hace con las personas que están en su domicilio y quiénes conviven con ellas?

—Tienen que estar aisladas y no son casos sospechosos. Son personas que vinieron de viaje y por una extrema vigilancia y están en cuarentena. El resto no tienen que estar sí o sí aislados. Mientras convivan, tienen que tener todos los cuidados: distancia social de dos metros, lavado de manos, precauciones que se les darán a las personas que están aisladas.

El ministro Kohan aclaró que se está privilegiando la consulta telefónica. “Eso tiene el motivo de evitar a un eventual paciente y que vaya a un Centro de Salud, con riesgo de contagio. Esto se trata de contención, con todo el esfuerzo posible, queremos evitar que el virus se propague.”

“Por eso pedimos cuarentena, el señor gobernador habla de responsabilidad de cada uno de nosotros. Si tenemos un síntoma gripal, quedarnos en casa y llamar por teléfono. Nos vamos a comunicar. La estrategia fundamental es no concurrir a consultorios u hospitales, no ir personalmente y la atención es telefónica”, dijo. “Y sí, el estado se está preparando intensamente para el peor escenario”, confirmó.

“Cuando en los medios, las redes, donde aparezcan las recomendaciones, son para seguirlas: lavarnos las manos como se plantea, limpiar los lugares donde trabajamos, son acciones eficaces en la etapa de contención”, dijo Kohan. “Esto revela el compromiso social, la construcción de una sociedad, de cuidarnos unos a otros”, agregó.

—¿Gobernador, cuál será la sanción para quienes no cumplan con las restricciones si llegan de un viaje?

—En lo que tiene que ver con el Estado, es no permitirle el acceso al lugar de trabajo. En cuanto a la responsabilidad social, el gobierno nacional ha planteado el tema de encuadrarlo en un delito, pero está en colisión con libertades individuales. Tiene que haber acá responsabilidad social y condena social, no un estado más autoritario. En La Pampa, sabemos quién fue y no al país. Los compañeros de trabajo, si una persona estuvo fuera del país y quiere trabajar sí o sí, ahí se debe generar la condena y el rechazo, es una construcción entre todos.

—¿Qué pasará con los edificios públicos, habrá desinfecciones?

—Estamos en la etapa de contención. Cada sospecha mínima que tenemos vamos sobre ese caso. Por otro lado, las recomendaciones de higiene no son diferentes a las actuales, hay que ventilar los ambientes, se hagan todos los pasos de limpiezas de colegios y edificios.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios