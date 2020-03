La masacre Pilagá de 1947 fue genocidio

La Cámara Federal de Resistencia ratificó que la masacre de Rincón Bomba fue delito de lesa humanidad. Ahora el Estado tiene la obligación de resarcir a esas víctimas.









La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el fallo del juez subrogante de Formosa, Fernando Carbajal, que había considerado como crímenes de lesa humanidad los que fueron cometidos por la Gendarmería Nacional contra el pueblo Pilagá, y había ordenado reparaciones patrimoniales y no patrimoniales por parte del Estado nacional.

Se trata del hecho ocurrido el 10 de octubre de 1947 en La Bomba, a pocos kilómetros de la ciudad de Las Lomitas (Formosa), donde fuerzas conjuntas de Gendarmería Nacional y Fuerza Aérea masacraron a cientos de indígenas de la etnia Pilagá. Fueron más de 70 años de lucha contra la impunidad.

“(…) la pretensión de la comunidad Pilagá de que sea reconocido el genocidio sufrido por su pueblo resulta a todas luces legítima y procedente, por lo que corresponde en esta instancia formular la declaración pertinente en tal sentido, a fin de que bajo dicho título sea rememorada la fecha de la tragedia”, sostiene la sentencia de las camaristas María Delfina Denogens y Rocío Alcalá.

A partir de la sentencia, el Estado nacional deberá invertir en obras, otorgar becas estudiantiles por diez años, fijar la fecha de la masacre en el calendario escolar y hacer un monumento recordatorio, entre otras acciones reparatorias.

Por otra parte, el reclamo por la tierras «deberá ser objeto de un nuevo juicio», según señala la sentencia de la Cámara. Parte de las tierras que reclaman los Pilagá hoy están en manos de la Gendarmería.

Al respecto, el Grupo de Apoyo Jurídico para el Acceso a Tierras (GAJAT) expresó que «más allá de las argumentaciones procedimentales, es lícito recordar que el inciso 17 del artículo75 de la Constitución Nacional, genera obligaciones también a los estados locales y que, por lo tanto, estos deben reconocer la posesión y propiedad de las tierras que previamente ocupan y regular la entrega de tierras aptas para el desarrollo humano».

En tanto, la Federación Pilagá, que agrupa a 22 comunidades que juntas suman más de 7 mil personas, exigirá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le sean restituidas esas tierras y elevar la reparación patrimonial que hoy no llega a cubrir las necesidades básicas de sus integrantes.

El más escalofriante de los testimonios recogidos es el de Ramón Rosa Galván: “Asinita era una chinita, cinco o seis meses tenía, y el jefe que venía al frente de la comisión ordenó que le metieran un tiro en la cabeza. ¡Eso he visto yo! Vimos a los gendarmes llegar a caballo como a las 12 o a la una y quedamos encerrados en las tierras de Curesti todo el día bajo el sol. Los gendarmes preguntaban si se podía abrir fuego sobre los «perros», pero el comandante decía que todavía no, que no era el momento. Entonces los Gendarmes le hablaron al Cacique Tapiceno por medio de su lenguaraz. Le dijeron que si le daban una o dos chicas ellos no abrirían fuego. Entonces agarraron a la chica más linda de todas y el mismo comandante la llevó para el monte y la violó”, describió el juez Carbajal en su fallo.

Como cuentan los testimonios, gran parte de ellos recogidos por la documentalista Valeria Mapelman en el documental «Octubre Pilagá», hombres, mujeres, niños, y ancianos corrieron a resguardarse en el monte frente a la balacera de los gendarmes y un avión de la Fuerza Aérea. Ese monte luego fue arrasado por las topadoras, junto con las casas de los habitantes.

Para ocultar finalmente todo los pocos cientos de sobrevivientes fueron confinados a la Colonia Aborigen Bartolomé de Las Casas del cual no podían salir y estaban sometidos a trabajo esclavo en los algodonales.

La demanda judicial pudo ser interpuesta recién 65 años más tarde. “A los abogados Carlos Alberto Díaz y Julio César García que promovieron esta acción desde 2005 les cabe el mérito de haber promovido actos trascendentes de preservación de la prueba que, de no haberse realizado en tiempo oportuno, podrían haberse perdido para siempre», destacó el juez en su fallo.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios