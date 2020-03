La Red de Docentes por el derecho a decidir La Pampa se presenta en sociedad: “hablamos de aborto y sexualidad”

Este viernes brindarán una conferencia de prensa desde las 18,30 horas, en la sede del SIPREN. Darán a conocer, desde su experiencia, la situación de la Educación Sexual Integral en los colegios.

Mediante un comunicado de prensa, La Red de Docentes por el derecho a decidir La Pampa, manifestó su posición a favor del proyecto de Interrupción Legal del Embarazo que será tratado en el Congreso Nacional.









“Desde la Red de Docentes por el Derecho a Decidir de La Pampa- que integra la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito- estamos convencides de que la Educación Sexual Integral es fundamental en la construcción de niñeces y adolescencias. La ESI da herramientas para tomar decisiones libres y autónomas sobre la sexualidad; enseña a formar vínculos amorosos basados en el respeto, desarticular estructuras sociales violentas y discriminatorias. La ESI es esencial para garantizar el acceso a derechos reconocidos, a conocimientos científicos actualizados y pertinentes. Sabiendo que todo ello es posible en el marco de la laicidad educativa”, indicaron.

“Niñas, niños, niñes y adolescentes son sujetos de derecho, como bien los reconoce el marco normativo provincial (ley 2703) nacional (Ley 26.061) e internacional (Convención de los Derechos del Niño) y como tales deben recibir conocimientos acerca del marco legal que les garantice el pleno goce de los mismos. Según datos oficiales 3000 niñas y adolescentes tienen un hije por año y 8 de cada 10 fueron embarazos no deseados, deja en claro que existe una necesidad de profundizar el trabajo en las aulas desde la Educación Sexual Integral (ESI). Incluyendo en ella, el acceso a la interrupción legal del embarazo vigente en nuestro país desde 1921. Porque no queremos ni una adolescente menos en nuestras aulas víctima de aborto clandestino ni deserciones por maternar obligadamente”, afirmaron.

“Desde esta Red de Docentes hablamos de aborto y sexualidad, enseñamos todos los contenidos obligatorios de la ESI que incluyen el buen uso de métodos anticonceptivos y de protección ante las ITS como el preservativo y el campo de látex. Enseñamos el correcto uso de los métodos anticonceptivos que permita evitar embarazos no deseados. Que el placer y el disfrute sexual no sean una condena en forma de maternidades no deseadas y la información sea el paso previo a cualquier decisión de vida”, destacaron.

“Es por eso que, si bien reconocemos algunos avances, vemos con preocupación declaraciones como las que hiciera el ministro Trotta en su visita a Tucuman: abrir la ESI a la discusión con diversas doctrinas religiosas es negar la obligatoriedad de aplicación de la misma y relativizar su carga pedagógica. También preocupa y ocupa encontrar en los calendarios escolares de nuestra provincia un día dedicado para el reconocimiento del Niño sin Nacer o colegios en donde se habla de no trabajar la educación sexual porque es ideología de género. Más aún sabiendo que a más de trece años de la sanción de la Ley 26.150 las mayores resistencias para su efectiva aplicación provienen de los sectores antiderechos vinculados con el fundamentalismo religioso. La libertad de culto no puede usarse jamás para obstruir derechos”, criticaron.

“Por eso denunciamos las situaciones de persecución y acoso a docentes en nuestra provincia por parte de grupos anti derecho, directivos y colegas, recordando que la Ley 26.150 es obligatoria en todos los niveles educativos en colegios de gestión pública y privada. Exigimos a las autoridades provinciales una decisión firme en su real aplicación, como así también en el apoyo a les docentes que venimos trabajando hace años en el marco de la Ley la totalidad de sus contenidos. Exigimos por ello, capacitaciones en servicio de los cuerpos docentes y directivos en toda la provincia de La Pampa”, indicaron.

“Exigimos también la elaboración y actualización de materiales y folleterías sobre Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Provincia de La Pampa. Que no reproduzca una visión heteronormativa y binaria de los géneros e incorpore en el marco de los derechos humanos, el respeto a la diversidad sexual y a la ILE como contenido pedagógico. Debemos poder contribuir desde la profesión docente a educar sujetos libres: niñas, niños, niñes y adolescentes que crezcan en un Estado que garantice el acceso a todos sus derechos”, cierra el comunicado de prensa.

