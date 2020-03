Exfuncionario macrista indignado por que el gobierno canceló la caza por el coronavirus

El exfuncionario de la secretaría de Trabajo del macrismo, Luis Alejandro Bertone, criticó la medida adoptada por el gobierno provincial que determinó la suspensión de la temporada de caza.

Bertone dijo que «los burócratas invirtieron cientos de millones de pesos en promocionar el turismo en Casa de Piedra y fue un fracaso total».

«Ya que ellos no saben trabajar, por lo menos dejen trabajar a los que saben», se quejó el propietario del Hotel Calfucurá.









En un video que difundió a través de las redes sociales, dijo que «sin mediar explicaciones, el gobierno pampeano cancela la temporada de caza en la provincia, osea cancela cientos de turistas que vienen de todo el mundo y Argentina a dejar plata a esta provincia».

En ese sentido, se preguntó «¿que riesgo puede representar un turista aislado en un campo con cualquier otro que visita comercias en la ciudad?. Es más preocupante cualquier turista que el cazador que está aislado».

«Pero lo más preocupante es la falta de interés del Estado pampeano en la actividad privada. La única generadora de empleo genuino en cualquier parte del mundo. El presidente de Estados Unidos está preocupado con lo que le va a pasar a las empresas de turismo y lineas aéreas, es más está dispuesto a subsidiarlas», comparó el exfuncionario nacional mientras recorre su campo a pie con un arma colgada en el hombre.

Y se quejó: «Acá lejos de preocuparnos por el problema que tiene la actividad privada lo agrandamos el problema innecesariamente. Ese es el problema por el cual La Pampa es el segundo distrito de menor crecimiento demográfico de Argentina, porque no genera empleo. El único que genera empleo es el Estado. Eso no es empleo porque no es productividad señores. Eso es simplemente usar el dinero que le manda Nación para gastarlo y comprar voluntades en la provincia. Por eso no crecemos, porque a nadie le importa absolutamente nada de lo que le pase al inversor privado. Espero que tomen nota en algún momento, si dios quiere, los políticos oficialistas», cerró.

Cabe recordar que Luis Bertone ocupó el cargo como director del Ministerio de Trabajo en La Pampa, durante el gobierno de Macri. En ese periodo el Ministerio fue degradado a Secretaría y pasó a formar parte de la órbita del Ministerio de Producción que dirigía Dante Sica.

En el marco de la Emergencia Sanitaria y la declaración de la Alerta Máxima Sanitaria, el gobierno provincial tomó un conjunto de medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19, conocido como coronavirus, entre ellas la suspensión de la actividad de caza, para la que todos los años llegan cientos de personas provenientes del extranjero y de otros puntos del país.

Ayer se desarrolló la primera reunión del comité de crisis conformado por las distintas áreas de gobierno, donde se evaluó la situación, se escuchó un informe preparado desde el Área de Epidemiología del Ministerio de Salud y del mismo modo se brindaron detalles acerca de los abordajes sanitarios a pasajeros en tránsito en el Aeropuerto de la ciudad de Santa Rosa durante la noche del jueves pasado y, en el día de la fecha, visitas a cotos de caza ubicados en las cercanías de la localidad de General Acha.

Se definió verificar en el sector hotelero pampeano la presencia de personas provenientes de zona con circulación del virus y el tiempo de permanencia en la provincia.

Del mismo modo se avanzó con la decisión de obtener la información más certera posible de los pampeanos en viaje por el exterior solicitando, para tal fin, la colaboración de las agencias de viajes radicadas en la provincia de La Pampa.

