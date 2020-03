El Presidente contra el hombre que golpeó a un vigilador y violó la cuarentena: “Lo voy a encerrar yo”

El presidente Alberto Fernández afirmó que el gobierno nacional será «inflexible» con quienes no respeten la cuarentena por haber llegado a la Argentina de un país afectado por la pandemia del coronavirus.

En diálogo con Radio Mitre y Radio 10 , Fernández se refirió a un video que circuló por las redes sociales en donde se observa a una persona que le propinó una fuerte golpiza a un empleado de seguridad de un edificio que le advirtió que no estaba «cumpliendo el protocolo de sanidad».









Fernández manifestó que «Estoy buscando donde vive ese señor para encerrarlo personalmente yo, para que todo el mundo entienda que no se puede ser tan estúpido y poner en riesgo a la gente «, dijo el Presidente.

El Presidente informó que trabajan para identificar el edificio en donde ocurrió el brutal ataque contra un empleado de seguridad: «Ayer me contacté por chat y le escribí a quien subió el tuit y me informó que se hizo la denuncia en la comisaría de Vicente López «, dijo Fernández.

«Se ve claramente que el de seguridad le dice que está incumpliendo con la cuarentena. El señor, que tuvo una reacción brutal e incomprensible, es un verdadero irresponsable. Tenemos que terminar con esos personajes», indicó el Presidente, quien aseguró que están en proceso de identificar el edificio donde sucedió la golpiza. Y agregó que estaba esperando que el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, le acercara «el dato».

«La soberbia de esa gente no sabe los problemas que causan. Los que tienen que hacer cuarentena los encerramos en el cuarto y les decimos que no pueden salir. Lo importante es que no ande contagiando gente», sostuvo.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios