Ex diputada pide que las clases se hagan on line

La dirigente del PRO y diputada con mandato cumplido, Adriana Leher, manifestó que las clases escolares se pueden hacer on line, usando el WhatsApp, para de esta forma prevenir el contagio del coronavirus en las escuelas.

La ex legisladora que fue designada como vicepresidenta de la asamblea del PRO en La Pampa, manifestó que “Frente a que las autoridades gubernamentales y de salud no toman medidas. Padres y docentes ‘Decidamos nosotros’. Cuidemos a nuestros hijos y abuelos, a nuestros docentes y personal no docente y tomemos la decisión”, expresó Leher.









Para implementar una educación fuera de la escuela, señaló que “Comuniquémonos con el docente para que pase los deberes vía WhatsApp a través de una foto. Y cuando esto pase nos volveremos a encontrar”.

Finalmente sostuvo que “Viralicemos este mensaje antes de que se viralice aún más el Coronavirus”.

Detalló que “me preocupa la situación de los alumnos que puedan contagiarse, en las escuelas hay cientos de chicos y es un riesgo que se puede evitar. Además, se puede buscar la forma de seguir enseñando a los niños y niñas desde casa, usando el WhatsApp, ya que la mayoría de los padres tiene, y los que no, buscar alguna alternativa para seguir educándolos”.

También afirmó que “si hay algún caso de que el menor deba asistir porque no tiene otra alternativa, será menor el hacinamiento en cada aula”.

Leher manifestó que “me comuniqué con el Ministro y esperaba que se suspendieran las clases, pero esto no sucedió, entonces agote todas las alternativas para que las decisiones de prevenciones se tomarán, al no tener respuestas recurrí a otras estrategias”.

