Reclaman justicia por el odontólogo Samuel Prodolliet: “Estamos cargados de dolor”

Casi un millar de vecinos estuvieron presentes en la plaza piquense pidiendo justicia por el asesinato del reconocido odontólogo Samuel Prodolliet.

En un breve discurso ante los presentes, Pablo Falco, amigo de la familia pidió recordar a Samuel como “el gran amigo, padre y profesional que fue. Samuel ha dejado huellas en esta sociedad y no debemos olvidarlo”.









Pidió que este tipo de hecho “no vuelvan a suceder. Estamos cargados de dolor, bronca, indignación y odio. No podemos permitir que estas cosas nos ganen”, remarcó el amigo.

Afirmó que hay que “reclamar” y “pedir” justicia. “Qué quiénes sean los culpables cumplan como dice el Código Penal. Tenemos que pedir y lugar para que no haya más Samuel en General Pico”, afirmó.

“Nosotros hemos elegido esta ciudad para vivir en paz y nos merecemos vivir en paz. No quiero ver más esposo e hijos que lloran a su padre”.

Para cerrar pidió no “olvidar” y seguir “reclamando” para que esto no que impune. “Marcelo, la esposa de Samuel, me dijo que hagamos un esfuerzo para que la muerte de Samuel no sea en vano y que sirva para que no haya más casos como el nuestro”

