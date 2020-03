Álvarez recibió a trabajadores de Desarrollo Social y se comprometió a incluirlos en planta permanente

Así lo adelantó la secretaria general de ATE, Roxana Rechimont, luego de la reunión realizada este lunes. Se hará una ley marco que contemple a más de setenta trabajadores y trabajadoras que tienen contratos y desempeñan funciones bajo la ex ley 2871 y en distintos Hogares de Santa Rosa y General Pico.

La secretaria general de ATE, Roxana REchimont, dialogó con Plan B sobre el conflicto en áreas de Desarrollo Social debido al reclamo del pase a planta permanente de unos setenta trabajadores y trabajadoras.









La secretaria general del gremio estatal adelantó que Diego Álvarez se comprometió a dar solución a estos reclamos de la manera más rápida posible. “El proceso de los cargos de los compañeros operadores y operadoras que se había firmado está en curso y los expedientes están transitando administrativamente”.

“El ministro se comprometió a que este trámite se haga lo más rápido posible. Estamos hablando de compañeros que son contratos 911 y prestaciones por cupo, donde atienden situaciones sensibles, en hogares de niños y niñas en Santa Rosa y General Pico”, dijo a Plan B.

“El proceso del ingreso es que se prevé que los compañeros ingresen con un cargo y que se arme una ley marco, que es la 643, pero con una modificación para que estén adheridos a la ley de IPESA, por el cumplimiento de funciones específicas, dentro delos hogares”, dijo Rechimont.

“Nosotros pedimos una reunión específicamente con el secretario y el ministro por informaciones discontinuas. Además, tenemos otro reclamo de los ingresos de la ley 2871, que la ministra anterior (Fernanda Alonso, actual intendenta de General Pico) se había comprometido que al término de gestión iban a ingresar todos a planta permanente, pero quedaron 21 compañeros en esta condición de ley 2871”, dijo.

“Además, hay que sumarle que hay compañeros de la ley 643 que no pasaron en el último decreto del gobernador a la planta permanente, porque siguen con la ‘C’ de contrato”, explicó la secretaria general de ATE.

“Lo que nos dijo el ministro que se iba a hacer un nuevo decreto, con este listado de compañeros, porque había una revisión que a alguno de ellos le faltaba información. Pero esto no sucede en Desarrollo Social, los compañeros están óptimos, ninguno tiene ningún inconveniente en pasar a planta permanente y solo hubo un error y quedaron compañeros sin pasar”, dijo.

“Pero, en el transcurso, la provincia sacó administrativamente las gestiones de hacer expedientes equiparados, se completarán a fin de mes. Es decir que todos esos compañeros que están con la ‘C’, que eran ex ley 2871, para fin de mes estarían en condiciones de contar con la ‘P’”, dijo.

—¿Cuántos trabajadores y trabajadoras son?

—En total son alrededor de setenta personas. Lo importante es que los 2871 que pasaron a contrato de la ley 643, porque no tendrían que haber estado con periodo de prueba y estuvieron, van a pasar a fin de mes a la ‘P’.

Y los cargos de compañeros operadores y operadoras de los hogares, están en proceso de ingreso y esto llevará como mucho, de cuatro a seis meses, porque también hubo un atraso, se tendrían que haber ingresado los expedientes de enero y por cuestiones particulares se iniciaron a mediados de febrero.

—¿El contexto del coronavirus puede atrasar estos ingresos?

—Se está pidiendo que no. Son expedientes, todo depende de la decisión que se tome hoy en la comisión reunida hoy, entre la Mesa Intersindical y el gobierno y los pasos a seguir se aceleren administrativamente y se cumpla el acuerdo que tenemos. Hasta ahora, no hay incumplimiento, pero esto no quiere decir que no traiga un atraso.

—En principio hay una promesa del pase a planta…

—Sí, lo que se va a resolver es el ingreso de cargos creados de compañeros operadores y operadoras. Y de a que a fin de mes, les va a llegar a los compañeros que están por contrato equiparado la ‘P’ a su recibo de sueldo.

Mientras tanto, tenemos que ir solucionando otra cuestión que tiene que ver con la pandemia, que son las condiciones laborales en estos lugares. El servicio de limpieza que no está, las condiciones de los hogares. Hay un problema crítico en el Hogar de la calle Pío XII y debemos resolver las actividades de niños y niñas sin actividad escolar, para que no estén veinticuatro horas encerrados, si no van a las escuelas.

—¿La solución es también para quienes trabajan por cupos?

—Son estos cargos creados, este ingreso a planta, donde hay compañeras por cupo y compañeras 911, que son operadoras de los hogares e INAUN. Ya están todos los expedientes en marcha y están en proceso administrativo.

—¿No quedan precarizados en Desarrollo Social?

—Sí. Quedan contratos 911 que entraron últimos, que una vez que se termine de acelerar los que están en la ex ley 2871 y cupos, se deben resolver. El ministro afirmó que no van a crear más contratos 911. En Desarrollo Social no quieren contratar más gente en 911, es una decisión política que ha tomado el ministro. Quienes han entrado después del acuerdo son profesionales y técnicos.

