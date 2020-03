Futbolista parerense en cuarentena: “Muero por abrazar a mis seres queridos”

El jugador de fútbol radicado en Italia, Serafín Roberi, contó que hace nueve meses que no volvía a su casa en Parera y al llegar, debió respetar la cuarentena: “no tengo ni un solo síntoma, pero estaré los 14 días que indica la OMS”.









El futbolista escribió un comunicado donde quiso llevar tranquilidad a los vecinos de Parera, tras su llegada de Europa, contando que está respetando la cuarentena.

Textualmente expresa lo siguiente:

«GENTE DE MI QUERIDO PARERA..

A ver si bajamos un cambio les pido por favor…

Dejo estas fotos (cosa que no me gusta) para darles tranquilidad y que dejen de hablar boludeces…

Hace 9 meses que no volvía a mi casa, muero por abrazar a mis seres queridos, pero por precaución los seguiré viendo y comunicándome de esta manera por medio de un paño fijo. Precaución gente (porque no estoy enfermo, no tengo ni un solo síntoma), estaré los 14 días de cuarentena que indica la Organización Mundial de la Salud para confirmar por completo que no hay ningún tipo de virus…

Gente relajen y respeten, cómo les aseguro que lo estoy haciendo yo.

Saludos y nos cruzaremos en 13 días por las calles del pueblo.

Fuente y foto: Infotecrealico.com.ar

