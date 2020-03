Kohan: “La situación epidemiológica la provincia no se ha modificado al momento”

El ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan, confirmó a primera hora de la mañana que no hay casos confirmados de Coronavirus en la provincia.

“La Pampa no tiene casos confirmados. Si tenemos una importante cantidad de ciudadanos, sobre todo extranjeros, que están en cuarentena”, aclaró en declaraciones radiales.

Por otra parte, señaló que hubo una denuncia con intervención judicial por haber roto la veda, por parte de un extranjero que burló la cuarentena en territorio pampeano.









“Las recomendaciones son para ser cumplimentadas. O aprendemos cosas con amor y nos cuidamos entre todos, o algunos las van a aprender por la fuerza”, dijo en referencia al discurso del presidente Fernández y los casos de personas que no quieren cumplir con la cuarentena.

Ayer se suspendieron las clases y se profundizaron las medidas de prevención. La situación cambia a cada momento, por eso Kohan se preguntó “las medidas se tomaron por 15 días, pero ¿esto será por 15 días?”. “Esto va a ser todo el tiempo así” dijo el titular de Salud y pidió tomar los recaudos necesarios a los medios para informar y a la población.

Kohan dijo que “se está trabajando codo a codo con el sector privado” y adelantó que convocaron a una nueva reunión a las asociaciones de clínicas.

“Insistimos en privilegiar la consulta telefónica, por eso hemos puesto a disposición un 0800 activos, un call center, equipos para atención en domicilio. Lo que decimos es que quien eventualmente pudiera padecer o no una situación, evite ir a una sala de espera de los hospitales para no contagiar a otro. Son todas medidas que están escritas, se han comunicado. Es cierto que algunos son más perezosos que otros”, añadió a Radio Noticias.

Consultado sobre la situación del personal sanitario, Kohan dijo que “estamos bien y hemos agregado una serie de herramientas que esperemos no sean necesarias. No podemos prever muchas cosas, si adelantarnos preparando dispositivos pero no sabemos que parte nos va a tocar”, insistió.

Por último dejó un mensaje a la comunidad santarroseña: “La salud la construimos entre todos. Todos tenemos una cuota de responsabilidad. No esperen que ningún gobierno iluminado del mundo resuelva nada. Tenemos que ser organizados, respetar lo que se informa y sobre todo acatar. Todas las medidas de prevención disminuye la tasa de desarrollo viral. Esto le da tiempo a la salud para encontrar una solución”, cerró.

