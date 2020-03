Formalizaron al acusado de ayudar a un extranjero a salir del país

Este martes fue formalizado la persona detenida en Cuchillo Có, sospechado de ayudar a un extranjero a salir del país violando la cuarentena. La justicia pampeana, hoy, procedió a formalizar la acusación por la supuesta violación del artículo 205 del Código Penal y lo dejó en libertad, pero relacionado a la causa.









La novedad fue confirmada por el fiscal de la Tercera Jurisdicción Judicial con asiento en la ciudad de General Acha, doctor Raúl Adrián Miguez.

Los primeros detalles de la investigación en curso dan cuenta que el imputado habría colaborado con un ciudadano español dueño de un campo ubicado en la zona de Cuchillo Có -que había llegado hace pocos días al país- para que regresara a España vía Ezeiza, pasando por alto con el protocolo vigente que lo obligaba a permanecer en cuarentena por su procedencia.

“La autoridad sanitaria dispuso que el pampeano no tenía que cumplir la cuarentena porque no había estado en situación de riesgo, de contagio, pero la investigación va a seguir, y la persona va a seguir en libertad con fijación del domicilio, donde no se podrá ausentar sin autorización del Tribunal. El vehículo que se utilizó para el traslado va a continuar secuestrado», informó el fiscal.

El acusado, de profesión veterinario y con domicilio declarado en la ciudad de Río Colorado, sería el administrador del campo propiedad del extranjero y, en ese carácter, habría decidido llevarlo con su vehículo (marca Renault modelo Oroch) hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para que regresara a España. El pampeano había sido advertido con anterioridad, tanto por las autoridades de salud como policiales, respecto a la obligatoriedad de que tanto él como el visitante permanecieran en cuarentena, pero desoyendo la orden, habría decidido ayudar para que el español regresara a su país de origen.

“Habría que evaluar si la situación del español, llegado al caso, se lo podría llegar a imputar de la misma manera que se llegó a imputar al ahora imputado. Habrá que ver también como sigue la causa, si se determina que lo que ocurrió fue un delito con todas las exigencias del tipo penal del artículo 205, o no. En todo caso, en el futuro habrá que evaluar si resulta de competencia provincial o federal”, remarcó Miguez.

Y agregó: “el imputado es de profesión declarada veterinario, con domicilio en Río Colorado. El español también podría haber llegado a cometer la misma conducta, lo que pasa es que nosotros ya tenemos informado que esta persona ya se había retirado del país cuando la Policía tomó conocimiento de la ausencia. O sea, cuando la policía de Cuchillo Có tomó conocimiento de la ausencia, por parte del enfermero, esta gente ya estaba en Ezeiza y ahí el extranjero dejo el país”, contó.

Por último, el fiscal recalcó que el oriundo de Río Colorado, pero con residencia en La Pampa, quedó formalizado por el delito. “Si bien no se determinó la prisión preventiva, continuará relacionado con la causa, está obligado a fijar un domicilio del cual no se va a poder ausentar y aunque pidió la restitución de la camioneta utilizada, la fiscalía se opuso y el juez se lo rechazó, porque la camioneta podría incluso en algún momento, en caso de una condena, llegar a ser decomisada”, finalizó diciendo el funcionario judicial respecto a las medidas tomadas en la causa.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios