Kohan confirmó caso de dengue: “el paciente está en muy buenas condiciones”

El ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan, se refirió al caso de dengue en Santa Rosa.

En conferencia de prensa, el titular de la cartera de salud confirmó el caso importado de dengue. “Efectivamente si hay un caso sospechoso de dengue, viene de zona endémica, donde hay circulación del mosquito que porta el virus, tenemos clínica compatible con esta enfermedad y en un primer dato de laboratorio, un dosaje de anticuerpo, dio positivo, pero hay que confirmarlo”.









“En principio sería un caso de dengue. El paciente está en muy buenas condiciones. Está internado, estaban considerando darle el alta y se comenzaron también las medidas que son adecuadas y están protocolizadas. Esto es: fumigar la manzana donde el señor vive, en total nueve manzanas, que es la distancia que se estima que puede volar eventualmente un mosquito”, dijo.

“Estas actividades se suspendieron hoy por la lluvia y mañana se van a continuar con esas medidas de fumigación en el ámbito que corresponden. Muchas veces preguntan por qué no se fumiga en todo Santa Rosa y es porque no corresponde. Sería una locura y no sería apropiado”, agregó Kohan.

“Quién transmite la enfermedad es el virus: pica y enferma. El mosquito se presume que puede volar una distancia determinada y se fumiga esa distancia, nada más”, explicó el titular de la cartera de salud.

