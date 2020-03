Ziliotto confirmó presiones de embajadas para liberar a cazadores: “faltó que llamara Trump”

En conferencia de prensa, el gobernador de La Pampa, confirmó que recibió presiones de distintas embajadas para dejar en libertad de accionar a cazadores extranjeros que se encontraban en cuarentena en distintos cotos de caza de La Pampa.

Acompañado por el ministro de Gobierno, Pablo Bensusán, el vicegobernador Mariano Fernández y el ministro de Salud, Mario Kohan, el mandatario pampeano señaló: “en los cotos de caza hay custodia policial y un periodo de cuarentena. Hemos tenido presiones de algunas embajadas, para que dejemos libres a los extranjeros, a su libre albedrío, que ellos decidieran en qué transporte público, pero no lo vamos a permitir, mientras estén en periodo de cuarentena y no se van a ir de La Pampa”, agregó Ziliotto.









“En estos casos, nos enteramos que hubo un aislamiento e hicimos la denuncia. E n general hemos tenido la mayor colaboración de los cotos de caza desde el momento en que se decidió esta medida. Había algunos exrtranejors que estaban viniendo el jueves y el viernes pasado y eso lo supimos con información de los cotos de caza. Hay una gran colaboración de sector privado”, resaltó el gobernador pampeano.

—Gobernador, dijo que recibió presiones de embajadas, ¿Qué tipo de presiones recibió y de qué embajadas puntualmente?

—Faltó que llamara Trump, nada más. Pero la inflexibilidad que nos da tener la responsabilidad de gobernar y el marco de la ley, nos permitió ser inflexibles, que cumplan cuando terminen la cuarentena, como corresponde, una anécdota.

—¿Cómo sigue la situación con el coronavirus?

—Estamos en estado de alerta. Y estamos entrando en una etapa de estacionalidad de enfermedades normales, que tienen que ver con síntomas respiratorios. Muchas veces la sospecha termina en que fue un simple resfrío o gripe normal. Cualquier caso que a nosotros nos obliga a levantar la guardia, se transforma en un caso sospechoso inmediatamente y nosotros no vamos a esconder ningún tipo de información. Al día de hoy, no hay casos sospechosos , no hay casos en estudios que tengan que ver con los síntomas y que pueden encuadrarse en que es un paciente que pueda tener coronavirus.

—Se conoció que un establecimiento privado de salud atendía como si fuera un día norma y había unas cuarenta personas en el acceso, ¿cuál es el alcance para los establecimientos privados de salud, respecto a atender o no urgencias?

—La otra vez hablábamos de los consejos del OMS y hablábamos de un término, distanciamiento social. Tiene que ver con eso, en muchos casos hay responsabilidad y hay negocios que atienden a una persona y hay colas de gente. Por más que estés en el exterior, tiene que haber un distanciamiento. Vuelvo a repetir: necesitamos responsabilidad social de todos los actores, los que tenemos responsabilidades públicas y quienes son partes de la sociedad. Hay que profundizar permanentemente y ustedes son un vehículo muy importante. Debemos llegar con todos los consejos. Hay gente que tiene dudas y la idea es esa: evacuarla permanentemente. Hay que evitar el contacto innecesario, las tareas que no sean urgentes.

Nosotros hemos tomado la decisión desde salud pública, el doctor Kohan se juntó con el Colegio Médico para evitar las derivaciones a Buenos Aires, salvo que sean de urgencia. Lo mismo las comisiones de servicio de la provincia, las que no sean urgentes, se harán a través de videoconferencia, para sumar de a uno y si sumamos de a uno, vamos a ser muchos.

—Se habla de una exención impositiva o ayuda crediticia para el sector privado que vea que merma su actividad y qué tan lejos estamos de un cierre de diez días, como dijo el Presidente de la Nación?

—Esto es día a día, no sabemos qué va a pasar. El otro día el doctor Vera lo planteaba. Si vos analizás cuál ha sido el devenir de estos últimos meses, sabemos que es un proceso que no baja de los seis meses. Pero tampoco es algo matemático, tiene que ver con la evolución, con la fortaleza de nuestras barreras. Creo que se han tomado las medidas a tiempo y tenemos que ser inflexibles ante aquellos que, con la mayor mala intención, violan una cuarentena, como pasó con ciudadanos extranjeros. Ahí hemos caído con todo el peso de la ley y la justicia está trabajando u habrá que determinar que cada uno se haga responsable. Porque una persona abandonó la cuarentena y se fue a Ezeiza para irse a su país, violando todo tipo de normativa y la ley.

Con lo que tiene que ver con la actividad economcia a nivel nacional se están definiendo medidas que seguramente tendrán impacto en las provincias. Sabemos que estamos, desde el punto de vista económico, ante un círculo vicioso. Si paramos toda la actividad económica, va a haber menos recaudación, va a haber coparticipación, menos respuesta desde lo social y lo sanitario y es necesario tomar decisiones en conjunto. He hablado con dos o tres gobernadores y he hablado con el ministro del Interior. Hay que tomar medias para que la recesión económica no sea un elemento más para que se propague el coronavirus. Creo que hoy está primero la alimentación de los argentinos y no pensar si le vamos a pagar o no al FMI. Lo peor que nos puede pasar es bajar toda la actividad económica al mínimo

Hay que tomar todas las medidas que corresponden y analizándolas en el contexto sanitario del momento. A partir de las prevenciones y previsiones se puede mantener una actividad. El Gobierno Nacional está proyectando desembarcar en todo el país con obras en 2400 municipios, eso significa mantener la actividad laboral y reactivación económica y estamos preparados para hacerlo y tiene que ver en el punto de vista organizativo con la obra pública.

—¿Cómo está la situación en los cotos de caza y lograron tener colaboración de parte de extranjeros?

—En los cotos de caza, la situación es la misma. Tienen custodia policial porque están en periodo de cuarentena. Nosotros en eso hemos sido inflexibles. Lamentablemente hemos tenido presiones de algunas embajadas, para que dejemos libres a los extranjeros y ellos, a su libre albedrío, decidieran cuál es el transporte público en el cual se iban. Eso de ningún punto de vista lo vamos a permitir. Mientras estén en periodo de cuarentena y descartemos totalmente que tienen síntomas de tener el virus, no se van a ir de la provincia de La Pampa.

Nos enteramos que hubo una violación de ese aislamiento en un coto de caza, hicimos la denuncia, actuó la justicia y como corresponde. Seguramente, esa persona cuando vuelva tendrá problemas con la justicia. De los propietarios de los cotos de caza, salvo esta persona que es extranjera, hemos tenido la mayor colaboración porque nos han dado toda la información, no solo de los extranjeros que estaban en el momento que se decidió esta medidas, sino también de aquellos que estaban viniendo. Nosotros el jueves y viernes hicimos operativos porque sabíamos que venían extranjeros y teníamos confirmación de los propios cotos de caza. En ese sentido, hay una gran colaboración por parte del sector privado.

—¿Cuál es la situación de la persona que llevó a Ezeiza a este extranjero que se fue?

—Ese tipo de denuncias pasó a ser una carga pública, de los funcionarios públicos, a partir del DNU que es una ley y a su vez ratificada por una ley de la Cámara de Diputados. Nosotros hicimos la denuncia y esta persona está imputada en virtud de la vigencia del artículo 205 del Código Penal que es atentar contra la Salud Pública. Habrá un proceso judicial, como corresponde.

Ahora, con la inmediatez de la información, nos avisan que el día jueves, se van a suspender los micros de larga distancia, trenes y aviones de cabotaje, seguramente para que el fin de semana largo la gente se quede en su casa, en aislamiento social. Son informaciones que van llegando fueron anunciadas por el gobierno nacional. Y en lo que respecta a transporte urbano, están autorizados a llevar personas asiento por medio.

—¿Los que son dos papás que trabajan en la administración pública tienen que elegir uno para cuidar a sus hijos y qué pasa con los que uno de ellos trabaja en el sector público y el otro en el privado?

—El trabajador del sector público tiene justificado no ir a trabajar.

