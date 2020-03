Rodrigo Genoni: “Están habiendo despidos sin telegrama”

El subsecretario general del CEC, Rodrigo Genoni, adelantó que la pandemia del Coronavirus está afectando seriamente la situación económica de comercios en general y esto conlleva la pérdida de fuentes de trabajo. Afirmó que hay que pensar a mediano plazo y en el auxilio a los comercios que no registran ventas.

“En estos momentos, están habiendo despidos sin telegrama”, adelantó en declaraciones radiales. “Han llegado trabajadores argumentando que son despedidos “de palabra”, por sus empleadores.









Por otra parte, advirtió que hay comercios en la ciudad “que no están vendiendo nada, entran dos o tres personas por día, a ciertos locales”, manifestó a periodistas de Radio Noticias.

Genoni afirmó que “se viene trabajando en supermercados, farmacias y comercios con el coronavirus. Hay un tema mucho más preocupante, que hablé con Roberto Nevares y tiene que ver con el parate de la economía”, dijo.

“Hablamos del coronavirus y todos pedimos conciencia sobre el tránsito de la gente y hasta dónde se pone límite en el tema de la economía. En este momento, están habiendo despidos de trabajadores sin telegrama. Directamente, vienen los empleados acá y nos dicen: ‘me echó’, de palabra”, afirmó.

“Esto está sucediendo en Santa Rosa y otro tema, que no está contemplada en la ley, sobre licencias que uno tiene que notificar al empleador, por el tema de los familiares. Es un tema, si el correo está cerrado y tiene que haber mucha solidaridad con respecto al empleador, para que reciba una simple nota, que sea firmada como duplicado para el trabajador y sirva como certificación, ante una posible situación posterior de infracción en el contrato de trabajo, por no presentarse a trabajar”, dijo Genoni.

“Otro tema que, a la crisis que se había generado con el gobierno anterior, se suma esta crisis, en artículos de segunda necesidad. Ya tenemos conocimientos, no de los empresarios, sino de los empleados, que no están vendiendo. Y no que no venden el 20% de lo que vendían antes, que no venden nada, que entran dos o tres personas de que se empezaron a implementar estas medidas”, precisó.

“Es decir, que no hay compradores porque no hay gente. Hay comercios que están todo el día a la tarde y no entra nadie. Hay comercios que para sostener un número de empleados y tener un resguardo financiero, pueden aguantar uno, dos meses. Lo que va a suceder es que primero dejarán pagar cargas sociales, tasas, impuestos y si esto continúa a largo plazo, si no hay prevención con el gobierno nacional, sobre qué hacer con los trabajadores que no van a cobrar el sueldo”, señaló.

Consultado sobre la extensión de los Repro y aportes partonales, Genoni dijo que “se suspenden aportes patronales para lo que es gastronomía. Las cargas sociales son el 23% de la masa salarial y, en nuestro caso, con el hotel, debe soportar unos $800.000 pesos con sus empleados y empleadas, sin ingresos. ¿Cuánto tiempo se puede soportar eso? Uno, dos, tres meses y al cuarto mes me tengo que sentar con todos los trabajadores”, reconoció.

“Acá las medidas tienen que ser más amplias. Si el sector privado deja de generar ingresos, el gobierno tiene que garantizar ingresos o alimentación en la población. Si esto se extiende dos meses más, hay gente que no cobrará sueldos y no podrá ir a los supermercados. Algunos hablan de los Repro, que no son para todos, ni un proceso ágil, para todos”, indicó Genoni.

“Hay que prever algunas situaciones en comercios de no venta comprobable y que tiene que suspender al trabajador, el gobierno deberá salir a afrontar la situación de ese trabajador de desamparo”, advirtió el subsecretario general del CEC.

“Todo esto lo estoy viendo desde el lunes y empecé a observar que el parate se agranda. Día a día es menos la gente que consume. Me parece bien, quien tiene un ahorro, lo va a preservar para alimentos y medicamentos y está bien”, dijo Genoni.

“Por todo esto es fundamental que la gente esté en la casa, que la curva sea lo menos alta posible, por el tema del contagio, sobre todo por el nivel sanitario argentino. Si la curva es alta acá, colapsando en el primer mundo, la situación es más difícil. Es decir, es importante la salud, pero también la economía. En el mediano plazo, la gente buscará la comida y creo que hay que tomar en serio todo. Están excelentes las medidas del gobierno nacional a nivel de salud , pero hay que ver qué pasará en los próximos meses si las empresas no pueden pagar los salarios. El Repro, no te subsidia el 100% del salario”, aclaró.

“Hay un sector del comercio que tiene un empleado, una verdulería o carnicería y va a llegar un momento que le va a decir no vengas más y más, si son empleados informales. En la economía argentina hay un 40% de mercado informal de trabajadores, un sector más débil, donde te echan de palabra y ya está”, indicó Genoni.

“¿Cuánto puede aguantar un hotel, un restaurante si la actividad se paralizó? Detrás del empleador hay empleados. Falta información, donde el gobierno pueda decir cuál es el plazo de la curva total de la pandemia, para saber cuánto hay que esperar. A un empresario, le va a servir ese dato, para elegir si se endeuda o no, hace falta más información desde el aspecto económico, para que se tomen decisiones”, afirmó el subsecretario del CEC.

“Esta es la preocupación. A uno lo que más le preocupa es que el sector del comercio se está cayendo, con situaciones que no son normales. Hay empleadores que dicen: ‘no vendo helado’, una empresa con más de 20 empleados. Puede poner la plata uno, dos meses, ¿pero al tercer mes, cuál es la solución? Hay que abrir las antenas y espero que haya un plan de contingencia para la comida y espero que haya uno para la situación económica”, dijo.

“Lo que está pasando es que la economía se está paralizando. Cuando uno tiene una visión integral con la economía, con lo que sucede con la patronal, porque hablo con Roberto Nevares y también a nivel nacional. Por ejemplo, el gerente nacional de Bahía Blanca, de Cooperativa Obrera, solamente con las primeras medidas que tomó Alberto Fernández, licenciaron unas 200 personas y tomaron a otras 200 pero ahora se licencian otros 1000 trabajadores por el tema de los hijos, pero no puede tomar 1000, porque tiene que pagar 1200 sueldos más. El supermercado no va a dar”, afirmó.

“Yo puedo defender al trabajador en la medida que las leyes de Alberto Fernández lo respalden, pero no soy un mono con cuchillo y decir que esto va a sobrevivir así. Hay que analizar qué pasará con las empresas que no pueden pagar los sueldos, cómo siguen, cuál es el camino que hay que recorrer, si tiene que cerrar las puertas, si le entran tres o diez personas al mes”, cerró.

