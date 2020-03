La CPE reculó: tras la difusión en los medios, comenzaron a cumplir el decreto de la cuarentena

La Cooperativa Popular de Electricidad dio marcha atrás con la convocatoria a trabajadores y trabajadoras que no pertenecen al sector esencial. Los obligaron a asistir pero dieron recularon cerca de las 11 de la mañana.

Esta mañana trabajadores informaron que “hicieron venir a trabajadores del sector eléctrico que nada tienen que ver con el servicio esencial”

Según dijeron “hay personal que no tiene por qué estar acá. Le dijeron a administrativos que se presentaran y no tienen una tarea de las consideradas esenciales”.









“Acá vinieron administrativos, de oficinas técnicas, que no tienen nada que ver con la parte eléctrica esencial”, añadieron.

“En el ámbito de la CPE parece un día normal. Prácticamente todos los empleados vinieron a trabajar. Los directivos les han dicho a los trabajadores que deben concurrir igual a trabajar. El artículo 2 del decreto presidencial, es muy claro sobre no trasladarse para no propagar el virus. La dirigencia de esta cooperativa otra vez no está a la altura de las circunstancias”, indicó un dirigente gremial.

Marcha atrás.

Cerca de las 11 de la mañana, la entidad solidaria dio marcha atrás y envió a sus domicilios a quienes no pertenecían al sector esencial. Por actitudes como esta, algunos comercios fueron sancionados.

