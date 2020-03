Fuerte respaldo de los diputados del FDT al presidente

El bloque de diputados del Frente de Todos expresó el “incondicional acompañamiento” al presidente Alberto Fernández y el “criterio humano” que guía las decisiones que día a día van adoptándose para morigerar las consecuencias presentes y futuras producto de la pandemia de coronavirus.









Para los diputados del oficialismo, el desafío que se nos presenta como sociedad “pone a prueba nuestra fortaleza y nuestra convicción de convertirnos en mejores seres humanos, como condición excluyente, para poder transformarnos colectivamente y construir una sociedad donde la regla sea la inclusión y no la exclusión”.

“Esta cuarentena, aparte de obligatoria, es en esencia solidaria -agrega el FdT-. La solidaridad que protege a los grupos de mayor riesgo ante la posibilidad del contagio. No solo cuidamos a quien conocemos y queremos, sino también a quien no conocemos y quizás nunca conoceremos, y que siendo responsables en seguir las instrucciones que nos han solicitado las autoridades, también protegemos”.

El comunicado, suscripto por el presidente del bloque, Máximo Kirchner, la vicepresidenta Cecilia Moreau y la secretaria parlamentaria Cristina Alvarez Rodríguez, admite que son aquellos argentinos cuyos ingresos dependen de su esfuerzo diario son aquellos que se verán más perjudicados que aquellos otros que tienen mayor capacidad para atravesar el presente. Esos son los que necesitan del Estado, puntualizan los diputados, y “también de la solidaridad de quienes conforman el pueblo de nuestra Nación”.

Los diputados del Frente de Todos agradecen y reconocen el “enorme trabajo” de quienes de manera silenciosa cumplen tareas esenciales en esta coyuntura, y advierte que debe entenderse que la palabra “gasto” no puede “seguir asociada a la salud y la educación pública”, sino “comprender que es una inversión”. Remarcan que “el Estado no ‘gasta’ en el Conicet, por ejemplo. Allí, el Estado invierte. Gasas, salas de atención, hospitales, son una inversión donde trabajadoras y trabajadores limpian, investigan y atienden. Ellas y ellos se forman en jardines, escuelas y universidades, que también son una inversión y no un gasto”.

La extensa misiva alude también a los mercados, a los que pide reconocer “la existencia de las personas” y en ese marco considera que la responsabilidad del Estado “es indelegable y es donde reside la razón de ser”.

“Sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona”, concluye el comunicado del Frente de Todos.

