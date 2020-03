Reclaman que no llegan los bolsones de comida de la Municipalidad

Walter Brandimarte, referente de la Corriente Clasista y Combativa, desmintió que la Municipalidad esté cumpliendo con la entrega de bolsas de mercadería para quienes retiraban viandas en los comedores municipales.

«De golpe y porrazo la Municipalidad cerró los comedores y no dispuso de medidas para paliar esta situación”, se quejó el dirigente social.









La Municipalidad dispuso la entrega de bolsones de comida para quienes recibían todos los días las viandas de los comedores. Pero desde ayer hay quejas de vecinas y vecinos que retiraban viandas alimentarias y que no recibieron la mercadería.

El secretario de Desarrollo Social, Marcos Echeveste, dijo que “tuvieron problemas” con la organización y este sábado están terminando de repartir el total de mercadería que reemplaza las viandas que los comedores municipales dan todos los días.

“Son compañeros que están una situación muy vulnerable y que fueron y se encontraron con las puertas cerradas de los comedores”, comentó Brandimarte.

“Es un alto número de compañeros que no recibieron esa bolsa de mercadería. Hicimos una olla popular y repartimos viandas nosotros”, dijo.

El dirigente de la CCC dijo que “se entiende que hayan tenido un problema de organización, pero si nos tomamos dos días para completar la entrega siempre se está debiendo”. Además, recordó que la CCC se puso a disposición para ayudar en la emergencia.

“Lo que nosotros presumimos es que se ha licenciado a personal municipal y no se han acercado a los lugares para atender esta emergencia. El personal afectado para repartir viandas es muy poco y no dan abasto. Eso lo tienen que prever”, indicó.

“Nosotros con los comedores que tenemos en todo el país seguimos repartiendo las viandas con los respectivos cuidados que determinó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”, contó el dirigente social.

“Hablamos de una situación delicada. Nosotros vamos a seguir atendiendo a nuestros compañeros pero nos preocupa que hay personas que no están en ninguna organización y no reciben nada”, manifestó Brandimarte.

-¿Y hoy como hicieron?

-Seguimos atendiendo los casos de quienes no recibieron la comida y nos siguen apareciendo casos de compañeros que no recibieron la bolsa de mercadería.

Por otro lado, reconoció que los chicos que comen en las escuelas, “la Provincia se está encargando muy bien. El desajuste es en Santa Rosa, donde de golpe y porrazo la Municipalidad cerró los comedores y no dispuso de medidas para paliar esta situación”.

-La situación no estaba bien y la pandemia la agrava.

-Nosotros enviamos notas y pedimos audiencias con quien correspondía para que tomen medidas para aquellas personas que no reciben absolutamente nada y tienen que changuear para no verse perjudicados en lo económico. Estas personas tienen la situación alarmante de no tener plata para nada.

«Ante esta situación hay que solucionar de manera urgente el problema de los vecinos que no pueden salir a hacerse un mango y no comen», sostuvo Brandimarte y agregó «esto va a ser muy largo y ojalá se resuelva en las próximas horas».

