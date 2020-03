El Movimiento de Inquilinos Pampeanos reclama medidas para afrontar el pago de alquileres

Desde el Movimiento de Inquilinos Pampeanos afirmaron que las medidas económicas que se tomaron ante la crisis del coronavirus: “ponen en peligro el acceso a la vivienda y el comercio de miles de personas en nuestra Provincia”.

Destacan que “El Gobierno tiene que comprender que las medidas adoptadas no están a la altura de la situación. Son muchas las personas que alquilan y no pueden salir a trabajar tanto en el sector particular, como el comercial que en la mayoría están cumpliendo el cierre y como consecuencia no pueden obtener ningún ingreso para hacer frente al cumplimiento del pago de sus alquileres”.









Continúan indicando que “las medidas tomadas por los Gobiernos no son contundentes y ponen en peligro el acceso a la vivienda y el comercio de miles de personas en nuestra Provincia”.

Desde el Movimiento de Inquilinos Pampeanos recuerdan que el decreto dice: “que debemos permanecer en nuestros domicilios por la pandemia hasta el 31 de Marzo”.

Señalan que “debemos de tener ayudas ya que los ingresos se han reducido y en algunos casos son de cero y los gastos por los contratos de locación siguen vigentes”.

Ante las medidas del Gobierno Nacional, solicitan:

1) Congelamiento en el precio de los alquileres.

2) Suspensión de Intereses y Expensas.

3) Extensión en los contratos.

4) Suspensión de desalojos.

5) Suspensión del pago de alquileres para desempleados y trabajadores o trabajadoras informales.

6) Creación de un comité provincial de emergencia habitacional.

7) Pago a través de depósitos o transferencias bancarias.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios