Coronavirus: un comerciante de Catriló denunció a una pareja que llegó de Brasil en colectivo

Un hombre y una mujer que se encuentran en el grupo de riesgo por la edad, pidieron esta mañana agua y comida en la localidad. La policía los dejó atravesar el puesto caminero y esperaban que una hija los viniera a buscar. Un comerciante grabó un video y llamó a las autoridades.

Un hombre y una mujer que se dirigían a 25 de Mayo, llegaron ayer a Ezeiza desde Florianópolis. En la estación terminal de Retiro tomaron un colectivo que pasaba por Santa Rosa – Neuquén y terminaba en Bariloche.









La frontera provincial está cerrada y el colectivo no pudo seguir, pero dejaron bajar a las dos personas. El hombre y la mujer se metieron al pueblo a pedir agua y pan.

Cuando dialogan con un conocido vecino, se registra este video, donde la mujer dice: “Necesito agua y algo para comer, la policía en el control, nos dejaron pasar. Ha sido a las 7 de la mañana. Veníamos de Brasil, de Florianópolis, llegamos a Ezeiza. Un colectivo nos dijo que nos llevaba a Santa Rosa, a Neuquén y a Bariloche”, contó la mujer a cámara.

El hombre que las graba les dice que va a llamar a las autoridades y les va a dar agua y comida.

“No, no nos hagas problemas. Yo por eso que me decís, no me quiero acercar, pero mi hija nos viene a buscar en 5 horas”, pidió.

Según pudo constatar Plan B, la pareja fue envida al hospital de Catriló, donde se aplicó el protocolo de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Raúl Valle, el comerciante que grabó el video, contó a Plan B que “a las 8,30 se presenta la mujer en mi comercio que está ubicado a 50 metros de la terminal. Yo estaba en el depósito del local y la que los vio fue mi mujer.”

“Mi señora está en la caja, y yo estaba en el depósito, me llama y me dice hay una mujer que dice que vino de Brasil. Pensé que era una broma, pero cuando me acerqué, vi que estaba nerviosa y empiezo a grabar”, contó.

“Esta gente fue dejada en la caminera, tipo 7 de la mañana. Son de La Pampa, presumo que por eso pasaron. Tienen una hija en 25 de Mayo que los va a venir a buscar. Llamé al intendente, la directora del hospital, Y ya tomaron cartas en el asunto”, afirmó.

Valle contó que luego de llevarlas al Hospital, las personas fueron trasladadas al lado de la caminera, en una casilla, donde reciben la atención necesaria hasta que llegue la hija a buscarlas.

