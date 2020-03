“Insistimos con el pedido de cárcel común para todos los genocidas que hoy gozan de la prisión domiciliaria”

En un comunicado del Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, recordaron que hace 44 años comenzó el último Golpe de Estado en Argentina. Manifestaron que deben aparecer todos los niños de padres desaparecidos y que todos los genocidas no deben tener beneficios y estar en la cárcel. Además, criticaron al gobernador Sergio Ziliotto por nombrar a Juan Pablo Fasce como secretario de Derechos Humanos.









Textualmente este es el comunicado

A 44 AÑOS DEL GOLPE CÍVICO – MILITAR DE 1976.-

Cada año recordamos el contexto histórico en el que se desarrolló el último golpe de estado en Argentina. La dictadura militar, judicial, eclesiástica y patronal, que tuvo su antecedente en el gobierno democrático de Isabel Perón con la acción de bandas armadas como la Triple A, usurpó el poder en 1976 y desató una brutal represión para lograr su principal objetivo: la instalación en el país y en todo Latinoamérica de un modelo neoliberal dependiente del FMI y EE UU.

Las fuerzas represoras contaron con la necesaria complicidad de la cúpula de la iglesia católica y las corporaciones mediáticas y económicas para llevar adelante un GENOCIDIO, el aniquilamiento de un grupo nacional político, única manera de imponer dicho modelo contra los millones de trabajadorxs, estudiantes, militantes, compañeras y compañeros organizadxs que luchaban poniendo en riesgo su vida, por un proyecto de país soberano y con justicia social.

La lucha inclaudicable de Madres, Abuelas, sobrevivientes, Familiares, organismos de Derechos Humanos y Militantes del Campo Popular logró instalar la importancia de los Juicios de Lesa Humanidad en el camino de la búsqueda de la Memoria, Verdad y Justicia, sostuvo justificadamente que en nuestro país se cometió un genocidio que se cobró la vida de 30.000 compañeras y compañeros detenidos/desaparecidos y desarticuló, de esta manera, la teoría de los dos demonios.

La última dictadura golpeó a nuestro país dentro de un plan sistemático de colonialismo para toda América Latina, diseñado, asistido y financiado por el Imperialismo Yanqui que necesitaba controlar su “patio trasero”. En la actualidad, el mismo imperialismo arremete contra las democracias de la Patria Grande que “no le lamen las botas”, y ejecuta golpes de estado con militares o golpes blandos, lawfare, judiciales y mediáticos

Sin embargo, consideramos que no podemos descansar en nuestros logros porque la clase opresora siempre intentará borrar o generar dudas sobre la Historia Popular. El Neoliberalismo es sinónimo de pobreza y represión para nuestro continente, por eso está en crisis y es resistido por los pueblos en Ecuador, Colombia, Brasil y Chile que están atravesando un proceso de lucha a pesar de la violencia aterradora de los aparatos represivos.

Al mismo tiempo, los grandes medios de comunicación operan para generar malestar mediante mentiras u ocultamientos y hasta se atreven a decir que las Democracias no son viables en América Latina. Dirigen estas acciones golpistas contra la República Bolivariana de Venezuela que resiste sus ataques en forma permanente, pero ya lograron su objetivo contra el hermano pueblo de Bolivia mediante la acción conjunta de grupos militares, matones fascistas armados y la más grande impunidad dada por Trump, la OEA y la Unión Europea. ¡Vienen por todo!

Aún hoy los hijos e hijas nacidos durante el cautiverio, más de 400, permanecen apropiados por los ejecutores del terror. Hasta que no aparezcan todxs, parte de nuestra historia estará signada por la ausencia, la mentira y con el derecho esencial a la identidad negado.

Insistimos con el pedido de cárcel común para todos los genocidas que hoy gozan de la prisión domiciliaria en todo el país. Y muy especialmente porque el Poder Judicial, en forma paralela al otorgamiento de estos beneficios a los represores, mantiene encarcelado a militantes sociales y políticos sin juicio previo. Por ello exigimos poner fin a la doctrina Irurzum, liberando a nuestros presos políticos y generando una gran transformación que ponga a la Justicia del lado del pueblo.

A fines de diciembre de 2019 asumio el nuevo gobierno de Alberto Fernández, que deberá enfrentar una deuda externa impagable que ahoga la economía, los grupos financieros concentrados que accionan junto a la embajada de EE UU no dudarán en generar desestabilización si no se ven favorecidos en sus negocios extractivistas. Por otro lado el pueblo empobrecido luego de cuatro años de hambre miseria y represión, se encuentra más organizado y demanda políticas públicas de trabajo y producción que permitan recuperar la Justicia Social.

La violencia en todo el país, hoy tiene el sello de la xenofobia y el gatillo fácil que el gobierno del ex presidente Macri y la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich alimentaron y promovieron junto a los grandes medios de comunicación. El suyo fue el gobierno más represor y asesino de la democracia con un caso de muerte en manos del estado cada 21 horas. Por otra parte reconocemos que la actual Ministra de Seguridad, Sabrina Frederick que cuenta con una gran formación humanística, deberá enfrentar y controlar el aparato represivo heredado, que ha reproducido durante años el odio de clase y mantiene a las policías estructuradas con una lógica militar, que vigila y castiga a los sectores populares.

En nuestra provincia, en agosto de 2019 culminó el segundo juicio a la sub zona 14. Las condenas fueron ejemplares, aunque no fue considerado el marco de genocidio como lo habían solicitado las querellas. En esta oportunidad 14 represores fueron juzgados por delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura contra 240 víctimas. Los testimonios aportados por los sobrevivientes siguen demostrando que no fuimos una isla y que aquí también se ejecutó el plan sistemático de persecución, tortura y muerte como todo el país.

Los represores juzgados son: Luis Enrique Baraldini, Néstor Omar Greppi, Carlos Roberto Reinhart, Antonio Oscar Yorio, Néstor Bonifacio Cenizo, Hugo Roberto Marenchino, Oscar Alberto López, Athos Reta, Osmar Pérez, Miguel Ángel Ochoa, Jorge Osvaldo Quinteros, Juan Domingo Gatica, Luis Horacio Lucero y Máximo Alfredo Pérez Onetto. Roberto Fiorucci, quedo excluido aduciendo problemas de salud y quedará impune.

Queremos señalar que en Bahía Blanca se está llevando a cabo el juicio por el asesinato de tres pampeanos Carlos Davit, Hugo Ardiles y Orlando Walker a manos de la AAA. Seguiremos reclamando que también sean juzgados los hechos ocurridos en La Pampa en el 75 donde se persiguió y encarcelo a estudiantes de la UTN de Pico, a médicos del Sistema Provincial de Salud y profesores de la UNLPam acusándolos de subversivos por la derecha peronista al mando de Aragones.

En La Pampa, las políticas de las fuerzas de seguridad policial aún se rigen por una norma jurídica de facto de la dictadura. Hacia fines del 2019, en un intento para reemplazarla, fue presentado desde el Ejecutivo un proyecto de Ley que no establece un cambio de paradigma, y no cuenta con la participación de los sectores de la sociedad civil en su elaboración. Actualmente ha sido postergado su debate, y nos mantenemos a la expectativa de que sea reemplazado por un proyecto orientado a una ley de seguridad democrática, que resguarde los derechos y garantías de la ciudadanía.

Por otra parte, el Estado provincial aún no ha dado a conocer cuáles serán los objetivos concretos en materia de DD HH. Desde las organizaciones afirmamos que:

Deben generarse políticas contra la violencia institucional,

Todas las Normas las normas jurídicas de facto deben ser derogadas y reemplazadas por Leyes de la democracia, y

debe declararse a la Seccional Primera como espacio de la memoria.

Es necesario señalar que consideramos que han sido desaciertos de la gestión bajar el estatus de la Secretaría de Derechos Humanos restándole autonomía, y el nombramiento a cargo de esa cartera de Juan Pablo Fasce, una persona que no ha hecho mérito alguno en materia de DD HH, y que fue funcionario de primera línea de un gobierno represivo y judicializado por abuso de autoridad.

Hoy, al igual que en el año 1976, un mismo modelo neoliberal se aplica en la Argentina, a partir del gran endeudamiento del país y las presiones del FMI. Exigimos que la deuda sea auditada porque ha sido una estafa planificada por un gobierno vende patria como el de la ALIANZA CAMBIEMOS. Será muy duro salir de esta situación y no lo haremos de rodillas.

En el escenario nacional e internacional, este 24 de marzo, desde cada organización, escuela, trabajo, movimiento y cada barrio; el camino a emprender es la resistencia y la movilización en unidad de todo el campo popular, como lo hicieron nuestras Madres, Abuelas, sobrevivientes y les 30.000. Así lo demuestran las compañeras en la lucha contra el patriarcado, contra la violencia de género y por el aborto legal, seguro y gratuito. También lo demuestran las organizaciones sindicales, políticas, y sociales que se movilizan en defensa de sus derechos y lo demostramos hoy, quienes seguimos gritando unidos: “No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta la Victoria Siempre”.

– A 44 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA MANTENEMOS NUESTRA HISTÓRICA

CONSIGNA: “MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA”.

– JUSTICIA POR EL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE JULIO LÓPEZ.

-VERDAD Y JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO, RAFAEL NAHUEL y demás muertes por la mano dura y el gatillo fácil en democracia.

-¡Basta de femicidios y travesticidios! URGENTE DECLARACION DE LA EMERGENCIA NACIONAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO

-ABORT LEGAL, SEGURO Y GRATUITO, YA!!!

-LA PANDEMIA DE CORONA VIRUS NOS ALERTA QUE EL DERECHO A LA SALUD DE LA CIUDADANÍA NO PUEDE ESTAR EN MANOS DEL MERCADO Y SU OBJETIVO DE LUCRO.

-CELEBRAMOS LA APARICION DEL NIETO RECUPERADO 130 y decimos restitución ya de todas las y los jóvenes apropiados.

-CÁRCEL COMÚN A LOS GENOCIDAS.

-LIBERTAD A LAS PRESAS Y PRESOS POLÍTICOS.

-DESARTICULACION DEL APARATO DE ESPIONAJE PARA-ESTATAL.

-REFORMA DEL SISTEMA JUDICIAL POR UNA JUSTICIA PROBA E INDEPENDIENTE.

-NO AL PAGO DE LA DEUDA AL FMI A COSTA DEL HAMBRE DEL PUEBLO.

-NUNCA MÁS GOLPES EN AMÉRICA LATINA.

– NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECOCILIAMOS.

-¡RECLAMAMOS MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA!

30.000 COMPAÑERAS/ROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS

¡PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

Comentarios

