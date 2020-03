Ziliotto: “como mínimo tiene que haber un mes de cuarentena”

El mandatario provincial afirmó que la medida más efectiva contra el COVID-19 es el aislamiento social y estimó que la cuarentena se deberá extender. La Pampa podrá hacer sus propios análisis en unos quince días. Analizan diferimiento de pagos para diferentes sectores.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se refirió en declaraciones radiales al primera caso de Coronavirus en La Pampa. “Esta es una situación muy compleja, pero estamos con los pies sobre la tierra, para no entrar en pánico”, dijo.









“Son momentos hoy en que cada uno debe fortalecer lo que le toca en este esquema, los que tenemos obligaciones instituciones, debemos redoblar los esfuerzos y el resto de los actores sociales, lo que les corresponde. La responsable social pasa por el aislamiento social”, resaltó Ziliotto.

“Sé que es muy duro, que se cruza con lo económico, pero la única vacuna es el aislamiento y que haya la menor circulación social posible”, dijo el gobernador.

“Estamos hablando con intendentes, con el sector privado y vamos a hacer lo que sea necesario para que haya comida para los pampeanos. Ése es el aporte que podemos hacer desde el gobierno para que la gente se quede en casa. Sabemos que eso cuesta, y que no se va a terminar el 31 de marzo y hoy vemos que a nivel nacional se habla de 15 días más”, reconoció el gobernador, para agregar: “Como mínimo tiene que haber un mes de cuarentena, tendrá que ver con la evolución de la famosa curva”.

“Estamos trabajando en prorrogar impuestos provinciales, hay sectores que están exceptuados y mantienen el nivel de ingreso, como la alimentación, tenemos que determinar claramente las prioridades para hacer más eficiente la aplicación del gasto público”, dijo Ziliotto. “Esto va para largo y debemos ser eficientes”, agregó a periodistas de Radio Noticias.

Consultado sobre la seguridad para las y los trabajadores de salud, Ziliotto afirmó que “hay un protocolo establecido y se cumple a rajatabla, con todos los insumos y equipamiento necesario”, indicó.

Ante la confirmación del primer caso de coronavirus, Ziliotto, dijo que “es caso importado y el 80% de los casos son leves, hay un 15% de cuidados especiales y el 5% críticos. No tenemos certezas de cuál será el comportamiento del virus en Argentina. No sabemos si actuará como en China o Italia, casos opuestos. Sin analizamos el caso de Italia o España, declararon la cuarentena total con más de 2000 casos confirmados y en Argentina, a los 168 se declaró. Tenemos una ventaja”, dijo.

El gobernador recordó que “es un virus que todavía están estudiando, muy errático, muy agresivo. En la argentina no hay circulación comunitaria, por eso tenemos que apuntar en la provincia al aislamiento social. En Buenos Aires y la Ciudad, Chaco, Tierra del Fuego y Córdoba hay circulación comunitaria. Hay que evitar el contacto para que solo nos remitamos a casos importados».

Consultado sobre la capacidad de respuesta del sistema público, Ziliotto dijo que “el sistema de salud está preparado y estamos reforzándolo. Estamos armando, además, tres hospitales de campaña, dos en Santa Rosa y uno en General Pico”, agregó.

“Hay que recordar que habrá casos que podrán ser asistidos en su domicilio. El 80% de los casos son leves, hay que apuntar al aislamiento social. Por ahora, acá hay casos importados. Evitemos la circulación social”, resaltó, para destacar el compromiso de las y los pampeanos con la cuarentena. “La enorme mayoría de los pampeanos está comprometida en hacer la cuarentena. Hemos detenido o formalizado a 2000 pero si vemos que somos 350.000, es una actitud responsable”, dijo el mandatario pampeano.

“La enorme mayoría de los casos no pudo demostrar que hacía en la calle: no iba a trabajar, salía a pasear, la inconciencia no tiene que ver con el estómago, tiene que ver con la formación”, criticó Ziliotto.

Por otra parte, afirmó que el 70% de las áreas de gobierno están dedicadas a la emergencia del coronavirus. “Producción es el área que tiene menos obligaciones, pero ya está trabajando en la planificación para cuando termine esta emergencia, para saber cuáles serán las demandas del mundo”, dijo

“La provincia tiene recursos para hacer frente a esta crisis pero debemos ser conscientes que la actividad económica es nula. Hoy por hoy no tenemos necesidades porque estamos trabajando en virtud del presupuesto que tenemos”, dijo Ziliotto y resaltó el acompañamiento del gobierno de Alberto Fernández. “Nos garantizaron acreencias para el 2020 por el déficit previsional. No me preocupa la cuestión económica hoy”, reconoció.

Consultado sobre el desarrollo de la obra pública, Ziliotto recordó que junto a las actividades agropecuarias, son las que están exceptuadas de la emergencia y continúan con su desarrollo.

En referencia a los monotributistas no alcanzados por el decreto de Nación, Ziliotto dijo que “el presidente estableció prioridades para los monotributistas A y B. En los municipios reforzamos las partidas para la compra de alimentos. Estamos esperando a ver cuál es la respuesta nacional y ocuparnos en ayudar a los que no les llegan estas medidas”, dijo.

Preguntado sobre si hacen falta voluntarios para esta emergencia, Ziliotto dijo que “no lo descartamos, pero ahora no podemos amontonar gente, lo que más funciona es la responsabilidad social, el aislamiento social. El voluntariado hoy es la responsabilidad social, el hablar con el vecino si necesita algo, ayudar a los adultos mayores. El voluntariado es individual y mirando la cercanía”, resaltó el mandatario provincial.

Consultado sobre la posibilidad de que los análisis para detectar casos de COVID-19 se realicen en la provincia, Ziliotto dijo que “la idea es que en La Pampa tengamos un centro de análisis para hacer testeos, estamos esperando los reactivos. Tenemos el equipamiento, faltan los reactivos y en 15 días estaríamos haciendo nuestros propios análisis”, señaló. “Además, hemos comprado 30 respiradores para contar con 100 en la provincia”, reveló el mandatario.

Comentarios

