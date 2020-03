Alberto Fernández: “El inicio de clases puede esperar”

El presidente Alberto Fernández evitó confirmar hasta cuándo extenderá la cuarentena obligatoria para controlar la propagación del coronavirus pero sí aseguró que “el inicio de clases puede esperar”.

Así lo afirmó en una entrevista con la TV Pública: “Las clases pueden esperar. Si algo que no me urge es el inicio de clases. Después vemos como compensamos esos días. No tiene mucho sentido subir a un chico o un adolescente a a un colectivo para que termine infectado a esa edad. Eso puede esperar”.

«Nadie sufrió por terminar las clases un mes antes o un mes después», dijo el mandatario presidencial.

«No tiene mucho sentido subir a un chiquito o a un adolescente a un colectivo para que termine infectado a esa edad», señaló Fernández y agregó «ya veremos cómo compensamos esos días».

