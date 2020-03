Inquilinos piden a Alberto Fernández la suspensión del pago de los alquileres y los desalojos

La Federación Nacional de Inquilinos le pidió a Alberto Fernández una serie de medidas para las familias que no están pudiendo generar ingresos debido al aislamiento obligatorio decretado por el presidente en el marco de la emergencia sanitaria por el virus covid-19.









A través de un carta dirigida al primer mandatario, la organización que agrupa a millones de inquilinos de todo el país, solicitó que se suspenda el pago de los alquileres, los desalojos, congelamiento, y la creación de un Comité de Emergencia Habitacional, entre otras cosas.

El documento completo:

En este momento, la Argentina y el mundo atraviesan una situación inédita que cambiará para siempre las prioridades de los Estados y las demandas de la población. En este sentido, saludamos las medidas que se han tomado para cuidar la vida, porque la política vuelve a poner a hombres y mujeres como los benefactores únicos y centrales de las decisiones.

En este mismo sentido, queremos señalar y adelantar el escenario social que tendremos en nuestro país, sino se toman decisiones en materia de alquileres, la forma principal de acceso a la vivienda que hoy tiene la Argentina.

El principal escenario es de conflicto social. Tenemos en la Argentina 9 millones de inquilinos e inquilinas, muchos de ellos trabajadores informales, o temporarios, o que pertenecen a sectores del comercio, que no están funcionando porque no son servicios esenciales. Esas familias, hoy no están generando ingresos (y desde hace casi diez días).

¿Cómo pagarán los alquileres, los servicios, y cómo garantizarán la comida? Esto genera un clima social de incertidumbre, porque sin una medida desde el Estado no hay contención y marco legal para la ciudadanía.

Sólo para dimensionar el problema, un ejemplo: el Sindicato de Gastronómicos nos informó el martes 23/03, que en San Carlos de Bariloche cuentan con 15 mil trabajadores temporarios, que dependen del funcionamiento de la temporada invernal. Muchos de ellos son inquilinos, y sin el circuito económico, ya saben que no podrán pagar el alquiler. Y recalcamos: este dato es sólo de un sindicato, de una ciudad, todavía pequeña. ¿Qué pasará en los grandes centros urbanos? ¿Qué pasará con el resto de los rubros como comercio, profesionales independientes, que también poseen trabajadores informales?

El menor de los escenarios, será la falta de pago de hecho. De manera inevitable, esto sucederá, la pregunta es: ¿será en un marco legal que provea el Estado Nacional, o quedará librado a la buena de Dios? ¿Las situaciones se dejarán abiertas al posible conflicto en un marco de alteración y estrés producto del drama que estamos atravesando? ¿Cómo se decidirá quién puede pagar y quién no? ¿Cómo segmentamos en un mercado completamente en negro?.

Varios países, azotados por la inactividad económica que implica la cuarentena, resolvieron medidas similares que estamos pidiendo al Estado Nacional. Hoy en la Argentina tenemos una canasta básica de 43 mil pesos, luego de cuatro años de salarios a la baja (en 2015 los salarios eran de 580 dólares; finalizado el 2019, el ingreso promedio fue de 221, según datos del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda), y una inflación incontenible (según la UNDAV en los cuatro años de Mauricio Macri sólo los servicios aumentaron un 3500%). Este marco, agrava por lejos la situación socio-económica de aquellos que no tienen garantizado el ingreso, y a partir de ello, la vivienda.

Esperamos que puedan tomarse las medidas correspondientes, que garanticen el derecho a la vivienda, y que den un manto de tranquilidad a las familias que han sido golpeadas por la situación económica en este momento de urgencias, mientras seguimos esperando y luchando por el tratamiento de la ley de alquileres.

NUESTRAS PROPUESTAS:

– Transferencia bancaria obligatoria para el pago de alquiler y expensas (no se puede salir a la calle).

– Suspensión del pago de los alquileres hasta que se restablezca el funcionamiento de la economía nacional. Los pagos suspendidos prorrateables en doce meses.

– Suspensión de intereses de expensas y para alquileres.

– Extensión automática de los contratos de alquiler.

– Suspensión de desalojos.

– Congelamiento del precio de los alquileres por un año (para no generar luego una espiral inflacionaria).

– Creación del Comité Nacional de Emergencia Habitacional.

Federación de Inquilinos Nacional

Adhieren:

CTA de los Argentinos- Hugo Yasky

UTEP

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo

Red Textil Cooperativa

Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas

Sindicato de trabajadores municipales de Neuquén SITRAMUNE

Federación de la agrupación de sindicatos de empleados municipales patagónico FASEMP

Defensoría del Pueblo Bariloche

Bloque patagónico de trabajadores y trabajadoras municipales

