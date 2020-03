“Tenés un presidente que no te va a dejar tirado”

El Partio del Trabajo y la Equidad de La Pampa reivindicó las decisiones que tomó Alberto Fernández en el marco de la pandemia de coronavirus.

“No van a poder cortar la luz, el cable, el gas, internet; no te van a poder desalojar de tu alquiler y quedar en la calle; no te vas a quedar sin comer; no te van a ejecutar los créditos personales, los créditos hipotecarios”, indicaron en un posteo en redes sociales.









“Tenés un presidente que te dice que te quedes en tu casa por qué decidió por tu salud antes que en la economía; pero también te dice que no te va dejar tirado”, señalaron.

“Es el presidente que nos merecemos, es el presidente que tenemos y está haciendo lo que debe hacer, pero que no todos harían. De esto de trata cuando hablamos de cerrar la grieta”, recalcaron.

“Esperamos que el gobierno provincial y municipal estén a la altura de lo que está haciendo el presidente”, finaliza el posteo de Juan Carlos Pitrelli, apoderado nacional de PARTE, y las autoridades pampeanas , Miguel Ángel y Leonardo Chamorro.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios