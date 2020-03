Ziliotto anunció diferimientos impositivos por la pandemia: el positivo viajó con otras 3 personas

El gobernador de La Pampa brindó una conferencia de prensa por videollamada que fue emitida en vivo por el canal estatal. Hasta el momento, en la provincia se tomaron 14 casos comos sospechosos: 1 dio positivo, 8 fueron descartados y 5 esperan el resultado del test de COVID-19.









Hasta el momento, hay un solo paciente internado por coronavirus confirmado. El ministro de Salud, Mario Kohan, informó esta mañana que el caso positivo de COVID-19 viajó al exterior con su esposa y una pareja de amigos. Esas otras 3 personas están aisladas y bajo seguimiento sanitario, pero no han dado positivo de la enfermedad.

El gobernador se presentó en pantalla con los ministros Ernesto Franco, de Hacienda, y Mario Kohan, de Salud.

La primera medida que anunció fue la de postergar al mes de noviembre el impuesto a los vehículos que tengan un valor fiscal de 400 mil pesos (autos) y 800 mil pesos (camiones)

El impuesto inmobiliario que vence en mayo pasó al mes de octubre para inmuebles de 481 mil pesos de valuación fiscal.

Respecto de los impuestos a los ingresos brutos del mes de abril se podrá pagar en 12 cuotas. Está destinado a los sectores que tienen la obligación de cesar sus actividades por la pandemia.

Preguntas de la prensa.

Evaluación del comportamiento de la sociedad

Sergio Ziliotto: Hago una evaluación muy positiva. Si vemos que las actuaciones policiales para demorar o detener a los inconscientes, no alcanza a los 2 mil pampeanos, siendo 300 mil, veo una gran responsabilidad social para quedarse en casa.

Sabemos que vienen horas más difíciles que las actuales, por eso apelamos a la responsabilidad social porque sabemos que la única vacuna es el aislamiento social.

Situación económica de la provincia

Ernesto Franco: tenemos una caída de recursos cercana a 1.000 millones al mes de marzo. Se están postergando algunos gastos prioritarios. Tenemos solidez financiera, pero tenemos que ser muy cuidadosos porque no sabemos hasta cuando se va a extender la pandemia.

Impacto Fiscal

Ernesto Franco: el impacto fiscal de las medidas anunciadas recién por el gobernador, es el previsto y el que podemos afrontar.

Pago de cargas sociales

Ernesto Franco: esas son medidas nacionales, no porvinciales, pero no puedo dar una respuesta porque no es ámbito de competencia de la provincia.

Sergio Ziliotto: el presidente del BLP informó que aumentamos en forma automática el doble del permitido del giro en descubierto. Y el que no tenía descubierto, tendrá 50 mil pesos en descubierto. Esto es para que no haya cheques rechazados-

Reactivos para test y casos en estudio

Sergoio Ziliotto: quiero informar que hace minutos me llamó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, para saber cómo está la provincia. Es inminente el envío de los reactivos.

Mario Kohan: estamos a la espera de los reactivos. El equipo de Salud está preparado para actuar en función de la llegada de esos recursos.

Venimos con una demora razonable del Instituto Malbrán. Hasta el momento tenemos un solo caso positivo, internado y cursando de manera estable su enfermedad.

Ayer fueron descartados 4 pacientes, de modo que la provincia tiene una situación estable. Pero no vamos a ignorar que esto recién empieza y que estamos preparados para recibir una mayor demanda por la propagación de este virus.

Sector privado de salud:

Serrgio Ziliotto: sabemos que se están tratando de buscar paliativos a los respiradores. Vamos a apoyar toda iniciativa, pero que cuente con el aval científico de las autoridades nacionales.

Por otra parte el ministro de Salud de la Nación me ha dicho que han hecho un acuerdo con la empresa que fabrica respiradores en Córdoba, y están duplicando su fabricación. En La Pampa tenemos una base importante, trabajamos en la infraestructura y no queremos dejar nada librado al azar. No queremos que nos pase como en Italia, donde el sistema de salud se vio colapsado.

Paciente positivo:

Mario Kohan: El paciente está estable, con evolución aceptable, pero tenemos que esperar como sigue su tratamiento. Con respecto a la compañía, el paciente viajó con su esposa y un paciente amigo. Los 3 están con aislamiento y bajo seguimiento. Son 3 ciudadanos más que están siendo estudiados y aislados como corresponde.

Test pendientes y respiradores.

Mario Kohan: nosotros nos preparamos siempre para el peor escenario. Si lo peor ocurriera, y tuviéramos que asistir a pacientes con neumonía, diríamos que tenemos 38 respiradores. Tenemos todo el tiempo del mundo para ir preparándonos, porque pasar de 1 a 38 sería muy difícil que ocurra de un día para otro.

Jubilados

Ernesto Franco: se están estudiando las posibilidades para que cobren las personas que no tienen cajas de ahorro o tarjetas de débito para ir a un cajero automático. Por ahora no hay respuesta instrumental del Banco Central.

Apertura del Banco de La Pampa

Ernesto Franco: no depende del BLP, depende del Banco Central. Sabemos que está causando inconvenientes.

Ayuda a sectores económicos

Sergio Ziliotto: Hoy comenzó el sistema que instrumenta la ANSES. Les pedimos que ingresen a la página del organismo para que la mayor cantidad de la gente se anote. La idea es que todos reciban esos 10 mil pesos. Le pedí al titular de la ANSES que la provincia pueda tener esa base de datos para complementarnos con los municipios y con Nación para que ningún pampeano pida la posibilidad de acceder a la ayuda de la provincia.

Precios Máximos:

Ernesto Franco: le corresponde a Defensa del Consumidor y está actuando de la mejor manera posible. El control más efectivo es el control social.

Con respecto a la situación financiera, seguramente antes va a explotar en otras provincias, lo que nos da cierto aire para copiar soluciones.

Sergio Ziliotto: di instrucciones muy precisas para que se clausure el negocio que no cumpla. Aquí no hay perdón para nadie. La ley es igual para todos. Los vivos, esta vez no.

Intendentes

Sergio Ziliotto: Por ahí se mezclo que en algunos lugares se tomó la decisión de que hubiera uno o dos lugares de ingreso para facilitar el trabajo de la policía. Sabemos que hay localidades que tienen 8 o 10 accesos. Muchos intendentes cerraron esos accesos vecinales pero mantuvieron la circulación.Otros cerraron todo y eso es lo que advirtió el Superior Tribunal de Justicia que no se pude hacer. Se puede achicar al mínimo el ingreso pero no se puede cercar el pueblo.

Vacunas

Mario Kohan: es absolutamente ilógico vacunar a toda la comunidad. Se vacuna a los sectores en riesgo. Teniendo en cuenta la cuarentena, primero vacunamos al equipo de salud, luego a los mayores de 64 años que están en asilos, y así sucesivamente, vamos a ir cubriendo a toda la población objetivo, no a toda, no sirve, no es necesario. Vale aclarar que vacunamos contra la gripe, no estamos vacunando contra el Coronavirus.

Por último el gobernador Sergio Ziliotto dijo que la información adelantada hoy será comunicada en detalle en breve. Pidió que se fortalezca el aislamiento social y afirmó que “una vez más, los pampeanos, entre todos, vamos a salir adelante”.

